Chính trị

Đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án sửa đổi Luật Xuất bản, Luật Kiến trúc

Hôm nay, 5/8, trong khuôn khổ kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ nghe trình bày về một số dự án luật liên quan đến ngành Xuất bản, Kiến trúc, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

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Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh họp tại tổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh họp tại tổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày 5/8, Quốc hội nghe trình bày về một số dự án luật liên quan đến ngành Xuất bản, Kiến trúc, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng…

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về 3 dự án: Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc.

Tiếp đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng (tối đa 05 phút).

Trong ngày, các đại biểu thảo luận ở tổ về Dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi), Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Các đại biểu cũng thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan./.

(Vietnam+)
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