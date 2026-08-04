Văn hóa

Truyền thông

Nâng cao nhận thức về vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam trong ASEAN

Kế hoạch truyền thông, quảng bá ASEAN giai đoạn 2026-2030 với định hướng lan tỏa hình ảnh Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm, đồng thời thúc đẩy nhận thức về Cộng đồng ASEAN trong xã hội.

Quang cảnh Lễ Thượng cờ ASEAN. (Ảnh: TTXVN phát)
Quang cảnh Lễ Thượng cờ ASEAN. (Ảnh: TTXVN phát)

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1477/QĐ-TTg ngày 4/8/2026 ban hành Kế hoạch truyền thông, quảng bá về ASEAN giai đoạn 2026-2030 (Kế hoạch).

Kế hoạch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các đối tác của ASEAN về Cộng đồng ASEAN, tạo đồng thuận xã hội và sự ủng hộ rộng rãi đối với tiến trình hợp tác ASEAN, phù hợp với chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước về nâng tầm đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Đồng thời, khẳng định vị trí, vai trò của ASEAN là không gian hợp tác chiến lược quan trọng của Việt Nam; nâng cao nhận thức về vai trò chủ động, tích cực, có trách nhiệm và từng bước tham gia kiến tạo của Việt Nam trong ASEAN cũng như các cơ chế hợp tác khu vực; nỗ lực của Việt Nam trong vươn lên đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt, hòa giải trong ASEAN, qua đó góp phần định vị hình ảnh Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm và đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của Cộng đồng ASEAN.

Tăng cường tuyên truyền, thúc đẩy ý thức về bản sắc ASEAN trong thế hệ trẻ và cộng đồng dân cư

Phát huy vai trò chủ thể của người dân, doanh nghiệp trong việc tham gia và hưởng lợi từ các thành quả của tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN; góp phần kết nối lợi ích quốc gia với lợi ích khu vực, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam.

Góp phần xây dựng và lan tỏa hình ảnh Việt Nam là quốc gia năng động, đổi mới, hội nhập sâu rộng, có trách nhiệm và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực ASEAN.

Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức về Cộng đồng ASEAN và bản sắc ASEAN; phấn đấu trên 90% cán bộ, công chức, viên chức có hiểu biết cơ bản về Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN và lợi ích của quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN; tăng cường tuyên truyền, thúc đẩy ý thức về bản sắc ASEAN trong thế hệ trẻ và cộng đồng dân cư.

6 nội dung truyền thông

Kế hoạch nêu rõ: Công tác truyền thông được triển khai theo hướng phân tích chuyên sâu, làm rõ lợi ích thiết thực của Cộng đồng ASEAN đối với người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực học tập, việc làm, du lịch, thương mại điện tử, chuyển đổi số và giao lưu văn hóa; đồng thời truyền thông về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 với thông điệp "ASEAN: Tương lai chung của chúng ta," hướng tới xây dựng một Cộng đồng ASEAN tự cường, đổi mới, năng động và lấy người dân làm trung tâm; tăng cường truyền thông về các định hướng lớn của ASEAN trong giai đoạn mới, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm.

Trong giai đoạn 2026-2027, tập trung xây dựng, củng cố nhận thức và nâng cao mức độ quan tâm của người dân, doanh nghiệp và xã hội về Cộng đồng ASEAN, vai trò và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN; giai đoạn 2028-2030 đẩy mạnh truyền thông chuyên sâu, quảng bá hình ảnh Việt Nam gắn với các lĩnh vực hợp tác ưu tiên của ASEAN và tăng cường ứng dụng công nghệ số, nền tảng số trong triển khai hoạt động truyền thông.

Kế hoạch đưa ra 6 nội dung truyền thông cụ thể gồm:

- Truyền thông về ASEAN vì hòa bình, ổn định và hợp tác khu vực;

- Truyền thông về ASEAN là không gian tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và kết nối kinh tế;

- Truyền thông về ASEAN lấy người dân làm trung tâm, phát huy bản sắc và tăng cường gắn kết xã hội;

- Truyền thông về ASEAN kết nối toàn diện, hiện đại và bền vững;

- Truyền thông về tăng cường thể chế và năng lực thích ứng của ASEAN;

- Truyền thông về vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN.

Truyền thông về vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN

Đối với việc truyền thông về vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN, Kế hoạch yêu cầu:

Thông điệp truyền thông: Việt Nam là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm; cùng ASEAN xây dựng Cộng đồng đoàn kết, tự cường, phát triển bền vững và nâng cao vị thế của khu vực trên trường quốc tế.

Nội dung trọng tâm cần nêu bật được quá trình tham gia và những đóng góp của Việt Nam trong xây dựng, phát triển Cộng đồng ASEAN; vai trò của Việt Nam trong duy trì đoàn kết nội khối, thúc đẩy hợp tác, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN và tăng cường quan hệ giữa ASEAN với các đối tác.

Các sáng kiến, đề xuất và đóng góp của Việt Nam trong các lĩnh vực hợp tác ASEAN, nhất là các lĩnh vực phù hợp với ưu tiên phát triển của đất nước như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, phát triển nguồn nhân lực, thu hẹp khoảng cách phát triển và ứng phó các thách thức mới nổi.

Vai trò của Việt Nam trong thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, giải quyết các vấn đề khu vực bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế; đóng góp của Việt Nam trong các cơ chế hợp tác chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

Những cơ hội, lợi ích thiết thực mà ASEAN mang lại cho người dân, doanh nghiệp, địa phương Việt Nam; các kết quả hợp tác nổi bật trong thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, lao động, khoa học-công nghệ, chuyển đổi số và giao lưu nhân dân.

Đồng thời, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam gắn với các giá trị chung của ASEAN; các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch, hợp tác giáo dục và kết nối nhân dân trong khuôn khổ ASEAN nhằm tăng cường hiểu biết, gắn kết và xây dựng bản sắc cộng đồng.

Vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam thông qua quá trình tham gia ASEAN; làm rõ ASEAN là một trong những không gian chiến lược quan trọng để Việt Nam mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế và đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Về hình thức truyền thông, Kế hoạch yêu cầu thực hiện truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số; tổ chức các hoạt động sự kiện truyền thông, quảng bá; cung cấp thông tin, tập huấn, nâng cao năng lực; xây dựng, phát hành ấn phẩm và sản phẩm truyền thông; tổ chức các cuộc thi, giải thưởng, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức hoạt động báo chí, phóng viên và hợp tác truyền thông./.

(Vietnam+)
#ASEAN #Việt Nam #hợp tác khu vực #truyền thông #phát triển bền vững
Theo dõi VietnamPlus

NGHỊ QUYẾT 59 - HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

NGHỊ QUYẾT 06 VỀ TRIỂN KHAI ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI

Cộng đồng ASEAN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Phó giáo sư, tiến sỹ Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản tặng quà lưu niệm lãnh đạo Đảng Cộng sản Anh. (Ảnh: TTXVN phát).

Nhịp cầu báo chí, lý luận Việt Nam-Anh

Trong khuôn khổ chuyến thăm Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 29/7-5/8, đoàn công tác Tạp chí Cộng sản đã có các cuộc tiếp xúc với các đối tác trong lĩnh vực báo chí, học thuật và xuất bản.

Chiều 30/7/2026, tại Hà Nội, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm việc với các cơ quan báo chí để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thông tin, tuyên truyền thời gian tới. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Niềm tin - nền tảng của đồng thuận xã hội

Trong kỷ nguyên số, phương thức tuyên truyền đã khác trước nhưng mục tiêu không hề thay đổi. Đó là củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường sự đồng thuận và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước.

Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Lào Vansy Kuamua tiếp Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Việt Nam Nguyễn Ngọc Hà. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác giữa các cơ quan lý luận của Đảng

Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Lào ghi nhận những kết quả hợp tác tích cực giữa Tạp chí Alounmai của Lào và Tạp chí Cộng sản của Việt Nam, nhất là việc triển khai hiệu quả Biên bản ghi nhớ hợp tác, cũng như các hoạt động trao đổi chuyên môn, đào tạo cán bộ, nghiên cứu lý luận.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Giữ thế chủ động củng cố niềm tin xã hội

Trong bối cảnh bùng nổ các nền tảng truyền thông trực tuyến, các nội dung sai lệch, bịa đặt, xuyên tạc ngày càng được ngụy trang dưới nhiều hình thức tinh vi, hấp dẫn và dễ tiếp cận.