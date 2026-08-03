Hợp tác chia sẻ dữ liệu - động lực tăng trưởng mới của ASEAN

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing ngày 3/8 nhấn mạnh các nước ASEAN cần tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chia sẻ dữ liệu, năng lượng và tài chính nhằm tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế khu vực, đồng thời cảnh báo xu hướng "bảo hộ dữ liệu" có thể cản trở quá trình hội nhập và đổi mới sáng tạo.



Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, phát biểu tại Diễn đàn ASEAN và châu Á lần thứ 18 do Viện Các vấn đề Quốc tế Singapore (SIIA) tổ chức, Bộ trưởng Chan Chun Sing cho rằng dữ liệu đang trở thành "‘chất bôi trơn’ mới của nền kinh tế tương lai", bởi hầu hết các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng đều phụ thuộc vào dòng chảy dữ liệu thông suốt.

Theo ông, khác với dầu mỏ - nguồn tài nguyên có tính hữu hạn, dữ liệu có thể được chia sẻ và càng được chia sẻ rộng rãi thì càng tạo ra nhiều tri thức, sản phẩm và dịch vụ mới.

ASEAN sở hữu nguồn dữ liệu phong phú nhờ sự đa dạng về dân số, song thách thức đặt ra là các quốc gia có thể vượt qua xu hướng bảo hộ dữ liệu để khai thác hiệu quả nguồn lực này hay không.



Ông Chan cho rằng để xây dựng một môi trường ổn định, minh bạch và dựa trên luật lệ, trước hết mỗi quốc gia cần bảo đảm sự ổn định trong nước, sau đó cùng hướng tới những mục tiêu chung của khu vực.

Nhắc lại dự báo ASEAN có thể trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới vào năm 2030, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore nhận định khu vực còn nhiều dư địa để phát huy sức mạnh tập thể, tạo ra giá trị lớn hơn tổng giá trị của từng nền kinh tế riêng lẻ.



Về hợp tác năng lượng, ông Chan cho biết nhiều quốc gia ASEAN có tiềm năng trở thành những trung tâm năng lượng tái tạo hàng đầu thế giới nhờ sở hữu nguồn tài nguyên như điện gió, địa nhiệt và năng lượng Mặt Trời.

Ông đánh giá mục tiêu xây dựng lưới điện ASEAN tích hợp hoàn chỉnh vào năm 2045 sẽ mang lại lợi ích kinh tế thiết thực, góp phần giảm chi phí năng lượng cho toàn khu vực.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, các nước cần vượt qua những thách thức về chính sách trong nước và tiếp tục mở rộng các mô hình hợp tác hiện có, như Dự án kết nối lưới điện Lào-Thái Lan-Malaysia-Singapore.



Trong lĩnh vực tài chính, Bộ trưởng Chan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường kết nối giữa các nền kinh tế ASEAN nhằm tạo điều kiện cho dòng vốn lưu chuyển với chi phí giao dịch thấp và ít rào cản hơn.

Theo ông, mục tiêu này không nhất thiết phải thông qua việc sử dụng một đồng tiền chung mà có thể đạt được bằng một hệ thống tài chính liên kết chặt chẽ hơn, tương tự mô hình hợp tác giữa Singapore với Australia và New Zealand.



Cũng tại diễn đàn, Bộ trưởng Giao thông Singapore Jeffrey Siow cho biết khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2027, Singapore sẽ thúc đẩy một số sáng kiến nhằm tăng cường kết nối khu vực, trong đó có việc từng bước tự do hóa dịch vụ hàng không và mở rộng hợp tác giữa các cảng biển.



Theo ông Siow, mục tiêu xuyên suốt là thúc đẩy hội nhập sâu rộng hơn, mở rộng quy mô thị trường và tăng cường kết nối, qua đó nâng cao sức cạnh tranh của ASEAN so với các khu vực khác trên thế giới./.

ASEAN thúc đẩy xây dựng cơ chế dự trữ dầu mỏ khu vực Việc triển khai APSA thể hiện nỗ lực của ASEAN trong ứng phó với những tác động từ tình hình Trung Đông; ASEAN đang hướng tới những cơ chế hợp tác cụ thể nhằm bảo đảm an ninh năng lượng cho khu vực.

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