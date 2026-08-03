Indonesia-Australia tăng cường năng lực tác chiến trên biển

Ngày 3/8, Hải quân Indonesia thông báo đã hoàn thành diễn tập Cassowary 2026 với Hải quân Hoàng gia Australia nhằm tăng cường năng lực tác chiến trên biển và thúc đẩy quan hệ hợp tác quân sự song phương.



Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, cuộc diễn tập được tiến hành tại Australia từ ngày 27-31/7 với sự tham gia của 15 sỹ quan Hải quân Indonesia do Đại tá Ferry H. Hutagaol, Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Cassowary Exercise-26, dẫn đầu.



Trong khuôn khổ diễn tập, lực lượng hai nước thực hành vận hành tàu chiến cỡ nhỏ và triển khai hoạt động chấp pháp trên biển. Các nội dung huấn luyện nhằm nâng cao kỹ năng điều khiển phương tiện cỡ nhỏ, tổ chức tuần tra và xử lý các tình huống liên quan đến an ninh hàng hải.



Hải quân Indonesia cho biết toàn bộ chương trình diễn tập diễn ra an toàn, đúng kế hoạch. Các lực lượng tham gia tuân thủ nghiêm quy trình tác chiến và quy định bảo đảm an toàn.

Người đứng đầu Cơ quan Thông tin Hải quân Indonesia, Chuẩn Đô đốc Tunggul, nhấn mạnh: “Hải quân Indonesia được kỳ vọng sẽ chuẩn bị tốt hơn trước các tình huống chiến lược, đồng thời nâng cao khả năng cảnh giới trong bảo đảm an ninh hàng hải.”

Cũng theo ông Tunggul, diễn tập Cassowary không chỉ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của quân nhân Indonesia mà còn làm sâu sắc hơn quan hệ quân sự và đối tác quốc phòng với Australia.



Trước đó, vào trung tuần tháng 7, Không quân Indonesia đã triển khai 5 máy bay huấn luyện chiến đấu T-50i Golden Eagle tới Darwin (Australia) để tham gia cuộc diễn tập không quân đa quốc gia do Không quân Hoàng gia Australia tổ chức từ ngày 17/7 - 7/8.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy tác chiến Không quân Indonesia, Trung tướng Không quân Djoko Hadipurwanto, cho biết cuộc diễn tập quy tụ lực lượng quân sự của 20 quốc gia đối tác, tập trung huấn luyện các hoạt động tác chiến đa quốc gia có mức độ phức tạp cao.

Các phi công và lực lượng kỹ thuật Indonesia được yêu cầu tận dụng cuộc diễn tập để nâng cao năng lực, mở rộng kiến thức và tích lũy kinh nghiệm trong tác chiến đường không hiện đại, đồng thời tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn an toàn bay và an toàn lao động.



Việc liên tiếp tham gia các cuộc diễn tập hải quân và không quân tại Australia cho thấy Indonesia đang chú trọng nâng cao khả năng phối hợp tác chiến, chuẩn hóa năng lực lực lượng và mở rộng quan hệ quốc phòng với các đối tác trong khu vực./.

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