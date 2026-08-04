Quảng Ninh lên tiếng về thông tin toàn tỉnh đồng loạt treo cờ Tổ quốc ngày 23/8

Thông tin giả lan truyền trên mạng xã hội. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 4/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết thông tin “Toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt treo cờ Tổ quốc vào ngày 23/8/2026 chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương” là tin giả, không đúng sự thật, chưa được bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào của tỉnh Quảng Ninh ban hành hoặc xác nhận.

Trên mạng xã hội, một loạt fanpage, tài khoản cá nhân có chia sẻ thông tin, poster về việc “Toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt treo cờ Tổ quốc vào ngày 23/8/2026 chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.”

Việc tạo lập, đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật dễ gây hiểu nhầm trong dư luận, ảnh hưởng đến công tác thông tin, tuyên truyền và trật tự xã hội.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh khuyến cáo cán bộ, đảng viên và nhân dân không chia sẻ thông tin, phát tán poster có nội dung sai sự thật; chỉ tiếp nhận thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống và kênh thông tin chính thức của cơ quan nhà nước. Mọi người cần chủ động báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện thông tin giả, thông tin chưa được kiểm chứng.

Theo quy định của pháp luật, người đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật./.

Khởi tố 9 đối tượng phát tán hơn 25 triệu tin nhắn giả mạo để lừa đảo Khi người dùng truy cập link và cung cấp thông tin đăng nhập, các đối tượng sử dụng giấy tờ giả mạo danh chủ tài khoản, xác thực danh tính, từ đó "bẻ khóa" và chiếm quyền điều khiển tài khoản.