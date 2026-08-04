Xử phạt người đăng tải tin sai sự thật về Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Cuối tháng 6/2026, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ và Công an phường Thanh Xuân phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật về công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, gây hoang mang trong nhân dân, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức.

Làm việc với cơ quan Công an, công dân N.N.T (sinh năm 1967; nơi ở: phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) thừa nhận bản thân hoàn toàn không có quyền và lợi ích liên quan đến Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, không phải cư dân thuộc phường Hồng Hà, song do đọc bài viết từ Trang thông tin xuyên tạc "L.K.T.C" nên đã tải ảnh, đăng vào nhóm "Cư dân phường Hồng Hà mới" với nội dung suy diễn, bịa đặt nhằm thể hiện bản thân.

Ngày 31/7/2026, Công an phường Thanh Xuân ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công dân N.N.T số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân” theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP và Nghị định số 211/2025/NĐ-CP).

Luật An ninh mạng có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, nghiêm cấm hành vi đăng tải, phát tán thông tin có nội dung bịa đặt, vu khống, thông tin sai sự thật, xâm phạm nhân phẩm, danh dự, uy tín của người khác hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác và thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân trên không gian mạng.

Cùng với hành vi của N.N.T như trên, tại thời điểm sau ngày 1/7/2026, sẽ bị xử phạt theo Điểm a, khoản 1, Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP, mức xử phạt từ 10-15 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm.

Qua vụ việc, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng kỹ nguồn gốc thông tin, hình ảnh trước khi tin tưởng, bình luận hoặc chia sẻ trên mạng xã hội; tuyệt đối không sử dụng, phát tán thông tin chưa được kiểm chứng, tiếp tay cho hành vi lan truyền tin giả, vi phạm pháp luật./.

Hà Nội lập Tổ công tác truyền thông cho Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng Hà Nội chính thức thành lập Tổ công tác truyền thông để triển khai dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời và hiệu quả.