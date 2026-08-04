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Khởi tố vụ buôn bán hàng giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng tại Đắk Lắk

Cơ quan công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Tuấn với hơn 1,2 tỷ đồng hàng giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Nike, Gucci, Louis Vuitton.

Ngọc Minh
Đối tượng Nguyễn Đình Tuấn bị khởi tố để điều tra về tội danh “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.” (Ảnh: TTXVN phát)
Đối tượng Nguyễn Đình Tuấn bị khởi tố để điều tra về tội danh “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.” (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 4/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và cấm xuất cảnh đối với Nguyễn Đình Tuấn (sinh 1997, trú phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội danh “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Đình Tuấn là chủ cửa hàng TN Luxury đặt tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an phường Tuy Hòa tiến hành kiểm tra, khám xét hành chính tại cửa hàng TN Luxury của Nguyễn Đình Tuấn, phát hiện 1.820 sản phẩm quần áo, túi xách, ví, thắt lưng, giày, mắt kính... trị giá hơn 1,2 tỷ đồng đang bày bán tại đây có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Nike, Adidas, Burberry, Dior, Louis Vuitton, Gucci, Puma, Hermes... nên đã lập biên bản tạm giữ.

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Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa vi phạm. (Ảnh: TTXVN phát)

Kết quả giám định ngày 20/7/2026 của Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) kết luận, các sản phẩm trên đều là hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu đã được bảo hộ.

Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Đình Tuấn khai nhận nguồn gốc của số hàng hóa trên là do đối tượng đặt mua tại các trang, hội nhóm trên mạng xã hội chuyên giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng để bán lại kiếm lời. Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)
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