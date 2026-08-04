Cảnh báo lừa đảo mùa tựu trường: Cẩn trọng với thủ đoạn giả danh, đặt cọc

Ngày 4/8, Công an thành phố Cần Thơ phát thông tin cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mùa tựu trường.

Lợi dụng thời điểm cao điểm tuyển sinh và chuẩn bị năm học mới, các đối tượng lừa đảo không chỉ giả danh cán bộ tuyển sinh để chiếm đoạt tiền của học sinh, sinh viên mà còn mạo danh cơ sở giáo dục đặt mua hàng hóa số lượng lớn, yêu cầu doanh nghiệp chuyển tiền đặt cọc.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Công an phường Long Tuyền tiếp nhận trình báo của một chủ doanh nghiệp về việc bị các đối tượng mạo danh Trường Đại học Tây Đô liên hệ đặt mua số lượng lớn giường sắt.

Để tạo lòng tin, các đối tượng gửi ảnh chụp thẻ nhân viên mang tên Nguyễn Hữu Nghĩa, tự giới thiệu là phụ trách vật tư thuộc Phòng Hành chính-Quản trị của trường, đồng thời cung cấp hàng loạt giấy tờ giả mạo như Giấy xin phép ra vào trường học, Giấy đề xuất thanh toán, Phiếu xuất kho, biên lai chuyển tiền đặt cọc 100 triệu đồng...

Sau khi doanh nghiệp tin tưởng và đồng ý cung cấp hàng hóa, các đối tượng yêu cầu chuyển trước 100 triệu đồng tiền đặt cọc để thực hiện hợp đồng. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, doanh nghiệp đã trình báo cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng An ninh chính trị nội bộ và Công an phường Long Tuyền đã hướng dẫn doanh nghiệp dừng giao dịch, kịp thời ngăn chặn việc chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo.

Theo Công an thành phố Cần Thơ, đây là thủ đoạn lợi dụng uy tín của các cơ sở giáo dục để tạo dựng niềm tin với doanh nghiệp, sau đó yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước nhằm chiếm đoạt tài sản.

Người dân và doanh nghiệp cần kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thức của cơ sở giáo dục trước khi ký kết hợp đồng hoặc chuyển tiền.

Không chỉ nhắm đến doanh nghiệp, thời điểm tháng 8 hằng năm, khi các trường học công bố kết quả tuyển sinh, tiếp nhận thí sinh xác nhận nhập học và chuẩn bị năm học mới-cũng là giai đoạn các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động trên không gian mạng.

Chúng lợi dụng nhu cầu hoàn tất thủ tục nhập học, đóng học phí, đăng ký ký túc xá, thuê phòng trọ hoặc tìm việc làm thêm của học sinh, sinh viên và phụ huynh để thực hiện hành vi lừa đảo.

Một trong những thủ đoạn phổ biến là lập website, fanpage, tài khoản mạng xã hội hoặc địa chỉ thư điện tử có giao diện, tên gọi gần giống các trường đại học, cao đẳng. Sau khi sao chép thông tin tuyển sinh từ các kênh chính thức, các đối tượng thay đổi số tài khoản ngân hàng hoặc mã QR thanh toán để chiếm đoạt tiền.

Chúng cũng giả danh cán bộ tuyển sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường hoặc ban quản lý ký túc xá, yêu cầu học sinh, sinh viên và phụ huynh cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chuyển học phí vào tài khoản cá nhân.

Ngoài ra, các đối tượng còn đăng thông tin cho thuê phòng trọ với giá thấp bất thường hoặc tuyển cộng tác viên bán hàng, nhập dữ liệu, xử lý đơn hàng trực tuyến với mức thu nhập hấp dẫn.

Khi tạo được lòng tin, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc, đóng phí hồ sơ, phí đào tạo hoặc thực hiện các "nhiệm vụ" phải chuyển tiền trước rồi chiếm đoạt tài sản.

Để chủ động phòng ngừa, Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân chỉ tra cứu kết quả tuyển sinh, xác nhận nhập học, nộp học phí và đăng ký ký túc xá thông qua cổng thông tin, website, ứng dụng và tài khoản ngân hàng chính thức của các cơ sở giáo dục; tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, không quét mã QR hoặc truy cập các đường dẫn không rõ nguồn gốc; không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã PIN hoặc thông tin tài khoản ngân hàng cho người khác.

Đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ quan Công an khuyến cáo cần xác minh kỹ danh tính người đại diện, văn bản giao dịch và thông tin thanh toán khi nhận được các đơn đặt hàng lớn từ các cơ quan, tổ chức, đặc biệt khi có yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc nghi bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để đề nghị hỗ trợ tạm dừng hoặc phong tỏa giao dịch; đồng thời lưu giữ các tài liệu, tin nhắn, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, mã QR và trình báo ngay cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định./.

Xuất hiện thủ đoạn giả danh cán bộ Công an đặt đơn hàng lớn để lừa đảo Công an Cần Thơ cảnh báo các đối tượng giả danh cán bộ Công an gọi điện đặt mua hàng số lượng lớn, sau đó dẫn dụ doanh nghiệp chuyển tiền đặt cọc cho "doanh nghiệp sân sau" nhằm chiếm đoạt tài sản.