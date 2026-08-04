Ba tỉnh biên giới đề xuất giải pháp tăng hiệu quả chống buôn lậu thuốc lá

Chiều 4/8, tại phường Rạch Giá, ông Đặng Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, làm trưởng đoàn công tác làm việc với Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Tây Ninh về các giải pháp chống buôn lậu, vận chuyển trái phép thuốc lá qua biên giới.

Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Tây Ninh cho biết các lực lượng chức năng tỉnh đã phát hiện, xử lý hàng nghìn vụ vi phạm, thu giữ hàng triệu bao thuốc lá nhập lậu; trong đó, tại tỉnh An Giang, trong 10 năm qua, các lực lượng chức năng tỉnh phát hiện, bắt giữ hơn 13,36 triệu bao thuốc lá điếu nhập lậu; tỉnh Đồng Tháp phát hiện hơn 11.100 vụ, thu giữ trên 5,13 triệu bao thuốc lá nhập lậu; tỉnh Tây Ninh, trong 6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng tỉnh tịch thu hơn 150.000 bao thuốc lá ngoại cùng 5,4 tấn nguyên liệu thuốc lá.

Đáng chú ý, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới đang có xu hướng chuyển mạnh sang môi trường trực tuyến. Hàng hóa được quảng cáo, giao dịch qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và chuyển đến người mua bằng dịch vụ giao hàng.

Đại tá Trà Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp phát biểu. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Việc chia nhỏ đơn, sử dụng tên gọi hoặc từ khóa thay thế gây khó khăn cho công tác phát hiện, thu thập chứng cứ và truy xuất nguồn gốc.

Theo ông Trần Lê Minh, Phó Ban Kiểm soát thị trường, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, tỷ trọng thuốc lá nhập lậu trong tổng dung lượng thị trường đã giảm từ 16,66% năm 2019 xuống còn 10,3% năm 2025.

Tuy nhiên, thuốc lá lậu ước tính vẫn gây thất thu khoảng 6.000 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt mỗi năm, làm thất thoát khoảng 400 triệu USD ngoại tệ và ảnh hưởng đến việc làm của người lao động.

Hoạt động mua bán thuốc lá vẫn diễn biến phức tạp, có xu hướng chuyển mạnh sang môi trường trực tuyến; nhiều sản phẩm dạng viên bấm, có hương vị, dễ tiếp cận giới trẻ được bày bán công khai.

"Trước nguy cơ chênh lệch giá giữa thuốc lá hợp pháp và hàng lậu gia tăng khi áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt tuyệt đối từ năm 2027, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam kiến nghị tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh trên mạng, tuyên truyền người dân không mua hàng không rõ nguồn gốc và xây dựng lộ trình quản lý phù hợp đối với việc trưng bày sản phẩm hợp pháp," ông Trần Lê Minh thông tin thêm.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thống Nhất, Giám đốc Sở Công Thương An Giang, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đề nghị đoàn công tác quan tâm xem xét các kiến nghị của địa phương, đặc biệt là nghiên cứu hoàn thiện quy định về quản lý và tiêu hủy thuốc lá thế hệ mới; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác đấu tranh; tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu nhằm nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi ở cơ sở.

Riêng đối với An Giang, tỉnh tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm, quyết tâm không để hình thành các điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn./.

Siết chặt quản lý, không tạo thêm khoảng trống cho thuốc lá lậu "mở rộng" Chính sách cấm trưng bày thuốc lá cần đi đôi với kiểm soát nguồn cung lậu và hỗ trợ hộ kinh doanh nhỏ nhằm giảm tác hại và tránh mở rộng thị trường bất hợp pháp.