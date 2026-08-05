Mưa lũ, sạt lở tại Sri Lanka khiến 5 người thiệt mạng

Mưa lớn kéo dài gây lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở Sri Lanka, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, 3 người bị thương, 2 người mất tích và gần 2.000 người phải sơ tán.



Phóng viên TTXVN tại Nam Á dẫn thông báo của Trung tâm Quản lý thảm họa Sri Lanka cho biết các khu vực miền núi trồng chè ở miền Trung nước này chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Chính quyền địa phương đã phải đóng cửa một số trường học trong ngày 4/8 nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.



5 nạn nhân thiệt mạng sau khi đất đá vùi lấp 2 ngôi nhà tại khu vực miền Trung Sri Lanka. Mưa lũ cũng làm hư hại ít nhất 129 ngôi nhà, nhấn chìm nhiều khu dân cư, đồng ruộng và tuyến đường.



Quân đội Sri Lanka đã được triển khai tới các khu vực bị ảnh hưởng để giải cứu người dân bị mắc kẹt, hỗ trợ sơ tán và đưa các gia đình đến nơi an toàn.

Nhiều tuyến đường ở miền Trung đảo quốc Nam Á hiện bị chia cắt do bùn đất, đá lớn và cột điện đổ chắn ngang, gây gián đoạn giao thông.



Đợt thiên tai mới xảy ra trong bối cảnh Sri Lanka vẫn đang khắc phục hậu quả của bão Ditwa hồi tháng 11 năm ngoái. Trận bão này đã khiến gần 640 người thiệt mạng, ảnh hưởng tới khoảng 2 triệu người và gây thiệt hại ước tính 4,1 tỷ USD.

Miền Trung Sri Lanka là một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất, trong khi quá trình khôi phục các tuyến đường bộ, đường sắt và nhà ở vẫn chưa hoàn tất.



Sri Lanka thường xuyên phải hứng chịu lũ lụt và sạt lở trong mùa mưa. Các khu vực đồi núi miền Trung đặc biệt dễ xảy ra tình trạng sạt lở đất, trong khi những vùng trũng thấp thường bị ngập sâu, buộc hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa./.

Mỹ: Mưa lớn gây lũ quét tại bang West Virginia, nhiều người mất liên lạc Hình ảnh trên truyền thông và mạng xã hội cho thấy nhiều phương tiện bị ngập trong bãi đỗ xe, trong đó có một siêu thị Walmart tại thành phố Weston bị nước lũ tràn sâu vào bên trong.