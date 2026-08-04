Nguy cơ vỡ đê bao sông Hậu, Cần Thơ công bố tình huống khẩn cấp

Tình trạng sạt lở bờ sông Hậu đoạn qua xã Cù Lao Dung đang diễn biến hết sức phức tạp. Việc mất hoàn toàn đai rừng phòng hộ khiến tuyến đê bao xung yếu tại đây đứng trước nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Trước tình thế cấp bách này, ngày 4/8, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa chính thức ban hành Quyết định 3886 công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, sự cố sạt lở nguy hiểm tại ấp Nguyễn Tăng, xã Cù Lao Dung.

Ghi nhận tại ấp Nguyễn Tăng, tuyến bờ sông Hậu tiếp giáp cửa biển Trần Đề đang đối mặt với tình trạng xói lở vô cùng nghiêm trọng trên một đoạn kéo dài khoảng 2.000m.

Hiện nay, toàn bộ diện tích rừng phòng hộ phía ngoài đê đã bị xóa sổ hoàn toàn, không còn khả năng chắn sóng. Tình trạng này khiến sóng lớn đánh trực tiếp vào thân đê, gây ra hàng loạt vết găng nứt nguy hiểm.

Cơ quan chức năng cảnh báo, dưới tác động của những đợt triều cường dâng cao kết hợp mưa bão và sóng mạnh, tuyến đê xung yếu này có thể bị vỡ bất cứ lúc nào.

Sự phức tạp và sức tàn phá của dòng chảy tại khu vực này đã hiện hữu từ nhiều năm qua. Theo chính quyền địa phương, vào thời điểm năm 2005 khi mới xây dựng tuyến đê cửa sông Tả, Hữu Cù Lao Dung, dải rừng phòng hộ gồm dừa nước và bần vẫn còn dày từ 30-40m.

Nơi đây từng là địa bàn mưu sinh của 16 hộ dân làm nghề đóng đáy. Tuy nhiên, tình trạng xâm thực dữ dội đã cuốn trôi hoàn toàn đai rừng này. Vào năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng (cũ) phải công bố tình huống khẩn cấp để khẩn trương di dời toàn bộ số hộ dân ngoài đê vào khu vực an toàn.

Với tốc độ sạt lở nhanh tại vị trí tiếp giáp trực tiếp với cửa biển như hiện nay, nguy cơ thảm họa đang đe dọa trên đầu hàng trăm hộ dân. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhận định, nếu không có giải pháp gia cố kịp thời và để xảy ra sự cố vỡ đê, nước sẽ tràn vào gây ngập sâu hầu như toàn bộ ấp Nguyễn Tăng.

Các khu vực trọng yếu như khu dân cư tập trung Xóm Đáy, khu tái định cư sạt lở năm 2022 và cả khu nuôi tôm siêu thâm canh Xóm Đáy đều sẽ chìm trong nước, đe dọa trực tiếp đến cuộc sống người dân cùng hệ thống hạ tầng công cộng.

Trước tình thế cấp bách, việc ưu tiên đầu tư dự án khắc phục sạt lở đã được chính quyền thành phố đặt lên hàng đầu. Để giảm thiểu thiệt hại trong lúc chờ giải pháp triệt để, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao trọng trách phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân xã Cù Lao Dung lập tức thi công gia cố tạm thời các vị trí sạt lở.

Công tác này nhằm đảm bảo giao thông đi lại thông suốt, đồng thời ngăn chặn nước mặn và triều cường xâm nhập tàn phá sản xuất nông nghiệp cũng như sinh hoạt của bà con.

Song song với các biện pháp kỹ thuật, công tác bảo đảm an toàn dân sinh cũng được siết chặt. Chính quyền xã Cù Lao Dung đang gấp rút cắm các biển cảnh báo quanh khu vực nguy hiểm, liên tục phát đi các thông báo khẩn trên phương tiện truyền thông đại chúng.

Người dân địa phương được khuyến cáo chủ động kê cao đồ đạc, tôn cao bờ bao để tự bảo vệ tài sản. Cùng với đó, các lực lượng tại chỗ đã lên sẵn phương án huy động nhân lực, vật tư để hỗ trợ người dân sơ tán và ứng cứu kịp thời ngay khi có tình huống xấu nhất xảy ra./.

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