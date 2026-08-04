Môi trường

Áp thấp nhiệt đới không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam

Dự báo áp thấp nhiệt đới không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam, trong khi cơn bão mạnh đang di chuyển quanh khu vực Bắc Biển Đông.

Thắng Trung
(Nguồn: Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia)
(Nguồn: Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới tăng cường độ, đổi hướng Tây (trước đó là hướng Tây Tây Bắc) trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông.

Dự báo áp thấp nhiệt đới/bão không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam.

Hồi 19 giờ ngày 4/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 118,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/h.

Dự báo đến 19 giờ ngày 5/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực ven biển phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines), di chuyển theo hướng Đông Đông Nam với tốc độ 5-10 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 6/8, bão trên khu vực phía Bắc đảo Luzon (Philippines), di chuyển theo hướng Đông với tốc độ 5-10 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Sau đó đến 19 giờ ngày 7/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines), di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ 5-10 km/h. Sức gió dưới cấp 6 và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, sóng 2-4m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Áp thấp nhiệt đới #bão Dolphin
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