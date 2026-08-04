Quảng Trị: Quy tập 13 hài cốt liệt sỹ thuộc Trung đoàn 88, Sư đoàn 308

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, từ sau hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ tại khu vực Câu Nhi (xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) đến chiều 4/8, Đội 584, Đội 589 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) cùng các lực lượng liên quan đã tìm kiếm, quy tập được 13 hài cốt liệt sỹ tại địa điểm trên.

Đây là kết quả thiết thực trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ do Ban Chỉ đạo quốc gia phát động.

Trước đó, ngày 10/7/2026, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ tại khu vực Câu Nhi.

Trên cơ sở đó, Đội 584, Đội 589 cùng các lực lượng liên quan triển khai khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại những vị trí có dấu hiệu nghi vấn. Qua quá trình tìm kiếm, các lực lượng đã quy tập được 13 hài cốt liệt sỹ ở độ sâu từ 20-50cm so với mặt đất.

Các lực lượng làm nhiệm vụ nỗ lực, quyết tâm tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sỹ sớm trở về với đồng đội, gia đình và quê hương. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, các bộ hài cốt tìm thấy còn răng và xương ống chân. Cùng với đó là các di vật gồm: tăng, đế giày, thắt lưng, cúc áo, lọ thuốc, dây súng, lựu đạn chày, hộp tiếp đạn AK, túi đựng bình tông, nắp bút mực, xẻng bộ binh...

Các hài cốt liệt sỹ được xác định thuộc Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308, hy sinh trong tháng 5/1972.

Hiện nay, các hài cốt liệt sỹ tìm thấy tại Câu Nhi đã được đưa về quàn và hương khói tại Đền thờ Liệt sỹ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 (khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng).

Thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm (nếu đủ điều kiện) để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sỹ.

Cùng ngày, Đoàn công tác lãnh đạo tỉnh Quảng Trị do ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra, thăm, động viên và tặng quà các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng.

Ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cùng Đoàn công tác đến kiểm tra, thăm, động viên và tặng quà các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy vượt khó của cán bộ, nhân viên Đội 584, Đội 589 và các lực lượng tham gia nhiệm vụ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát kỹ địa bàn, khai thác hiệu quả các nguồn thông tin từ tài liệu lịch sử và nhân chứng để mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trong tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin; chú trọng bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Dịp này, Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đền thờ Liệt sỹ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc./.

Tiếp tục hoạt động quy tập hài cốt liệt sỹ, lấy mẫu giám định thông tin Sau nhiều ngày khai quật, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thêm 5 hài cốt liệt sỹ tại ấp Thới Hưng, xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ, nâng tổng số quy tập tại khu vực này lên 8 hài cốt.