Bộ GD-ĐT tạm dừng xét tuyển đại học với các thí sinh chuyên Tuyên Quang

Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố hủy kết quả thi của các thí sinh điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đồng thời tổ chức thi lại tất cả các môn vào ngày 14 và 15/8.

Thông tin về việc xét tuyển đại học với các thí sinh điểm thi này, Giáo sư Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết với các thí sinh tại điểm thi Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đã bị huỷ kết quả thi nên không đủ điều kiện tham gia cùng đợt xét tuyển chung đang được diễn ra. Theo kế hoạch, kết quả xét tuyển đại học đợt 1 sẽ được công bố chậm nhất là 17 giờ ngày 13/8.

Với các thí sinh điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, dự kiến các em sẽ thi lại vào ngày 14 và 15/8, công bố kết quả ngày 19/8.

Hồ sơ của thí sinh sẽ được lưu giữ trên hệ thống, đăng ký ở trường nào, nguyện vọng nào, chuyển sang trạng thái chưa cập nhật. Khi có kết quả thi lại sẽ cập nhật để xét tuyển theo điểm mới.

Cũng theo Giáo sư Nguyễn Tiến Thảo, các thí sinh này sẽ được tách ra xét tuyển riêng. Vì vậy, sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh khác trong cả nước.

Khẳng định đây là sự việc nghiêm trọng, ông Thảo cho hay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm việc với các trường có thí sinh điểm thi chuyên Tuyên Quang đăng ký xét tuyển để tính toán có thể tăng thêm chỉ tiêu so với tổng chỉ tiêu năm nay trong trường hợp có thí sinh điểm thi này trúng tuyển. Điều này cũng không vi phạm quy chế tuyển sinh vì theo quy chế, các trường có thể tuyển dôi dư 5%.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, trường hợp sau khi trúng tuyển và nhập học từ kết quả thi lại, nếu thí sinh bị cơ quan công an xác định có gian lận trong kỳ thi sẽ vẫn bị xử lý theo đúng quy định, có thể bị huỷ kết quả, buộc thôi học, theo đúng tinh thần không có ngoại lệ, không có vùng cấm./.

Vụ trường chuyên Tuyên Quang: Hủy kết quả, tổ chức thi lại tất cả các môn Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định tổ chức thi lại cho điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang nhưng không chỉ thi lại môn Toán như đề xuất của tỉnh này mà là thi lại tất cả các môn.

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