Hà Nội kiểm soát chặt chẽ, minh bạch bữa ăn bán trú trước thềm năm học mới

Năm học 2026-2027 đang đến gần. Cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và các điều kiện dạy học, các trường học trên địa bàn Hà Nội đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú.

Từ thành phố đến cơ sở, nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ nhằm bảo đảm mỗi bữa ăn học đường không chỉ đủ dinh dưỡng mà còn an toàn, minh bạch, góp phần tạo môi trường học tập lành mạnh cho học sinh ngay từ những ngày đầu năm học mới.

Siết chặt từ gốc

Xác định an toàn thực phẩm trong trường học là nhiệm vụ cần được kiểm soát ngay từ khâu đầu vào, chính quyền các xã, phường trên địa bàn Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát các bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn và nguồn thực phẩm trước khi bước vào năm học mới.

Theo Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội Đặng Thanh Phong, việc bảo đảm an toàn thực phẩm là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, không chỉ tập trung vào các đợt cao điểm.

Ngay trong dịp hè, thành phố đã yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra nhóm trẻ, trường mầm non tổ chức học hè; truy xuất nguồn gốc thực phẩm, chấn chỉnh hoặc yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với những cơ sở chưa đáp ứng điều kiện.

Ông Đặng Thanh Phong cho biết Hướng dẫn số 02/HD-BCĐ của Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội về đảm bảo an toàn trong tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn Thủ đô năm học 2026-2027 đã đặt trọng tâm vào việc kiểm soát ngay từ khâu lựa chọn đơn vị cung cấp và ứng dụng nền tảng số HanoiCheck để quản lý thực đơn, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu.

Cũng theo Hướng dẫn số 02, trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú đã mở rộng phạm vi quản lý, phân định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng đơn vị trong toàn bộ quá trình tổ chức.

Từ khảo sát nhu cầu, lựa chọn đơn vị cung cấp đến kiểm tra, giám sát và xử lý sự cố đều được xác định rõ đầu mối thực hiện, qua đó hình thành cơ chế quản lý thống nhất trên toàn địa bàn.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường giữ vai trò trung tâm trong tổ chức và quản lý hoạt động bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Bữa ăn bán trú của học sinh. (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

Ngoài việc khảo sát nhu cầu, xây dựng phương án tổ chức và lựa chọn đơn vị cung cấp, chính quyền địa phương còn có trách nhiệm chỉ đạo các trường học thực hiện đúng quy định về an toàn thực phẩm; xây dựng phương án dự phòng khi phát sinh tình huống ảnh hưởng đến việc cung cấp bữa ăn; đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ sở giáo dục.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Sở (Hà Nội) Trần Thanh Nga cho biết việc đánh giá, lựa chọn đơn vị liên quan đến bữa ăn bán trú không chỉ dựa trên hồ sơ mà phải khảo sát thực tế về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, năng lực nhân sự, cơ sở vật chất, phương tiện vận chuyển, khả năng truy xuất nguồn gốc và phương án kiểm soát chất lượng. Toàn bộ quy trình từ tiếp nhận hồ sơ, thành lập hội đồng đánh giá, khảo sát thực tế đến công khai kết quả đều được thực hiện theo quy định.

Sau khi ký hợp đồng, Ủy ban Nhân dân phường sẽ tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất tại cả trường học và cơ sở cung cấp. Nội dung giám sát bao gồm nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện vận chuyển, chế biến, chia suất ăn, việc thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn.

Để sẵn sàng cho năm học mới, phường Bồ Đề (Hà Nội) giao các phòng chuyên môn rà soát toàn bộ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại các trường học; đồng thời thành lập ban chỉ đạo, hội đồng đánh giá và tổ giúp việc theo Hướng dẫn số 02. Chỉ những đơn vị đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý, năng lực cung ứng, bảo đảm an toàn thực phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc mới được tham gia cung cấp suất ăn cho học sinh.

“Các cơ sở giáo dục cần phối hợp thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn; đồng thời công khai thực đơn, giá thành và đơn vị cung cấp. Việc duy trì tổ tự giám sát có sự tham gia của phụ huynh sẽ góp phần tăng tính minh bạch và tạo thêm một "lớp giám sát" đối với bữa ăn học đường,” Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bồ Đề Đào Thị Hoa chia sẻ.

Minh bạch để tạo niềm tin

Mới đây, thành phố Hà Nội đã ra mắt Hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường của thành phố (HanoiCheck), số hóa toàn diện công tác quản lý bán trú và dinh dưỡng học đường, từng bước thay thế hồ sơ giấy.

Đây là sản phẩm do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế nhằm cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và các kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố về khắc phục điểm nghẽn trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và thúc đẩy chuyển đổi số, trong đó có Đề án mô hình cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn thành phố.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, việc ứng dụng nền tảng số sẽ góp phần lựa chọn các đơn vị cung cấp có năng lực, kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm, nâng cao chất lượng bữa ăn học đường và khắc phục những bất cập trong công tác quản lý trước đây.

Thành phố đặt mục tiêu triển khai đồng bộ hệ thống ngay từ đầu năm học với tinh thần rõ trách nhiệm, công khai, minh bạch và tăng cường giám sát trong toàn bộ quá trình tổ chức bữa ăn bán trú.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà kiểm tra hệ thống camera theo dõi quy trình tổ chức bữa ăn bán trú. (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

Việc ứng dụng nền tảng số không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan chức năng mà còn giúp tăng tính công khai, minh bạch trong tổ chức bữa ăn bán trú. Đây cũng là điều được nhiều phụ huynh kỳ vọng, bởi khi thông tin về thực đơn, nguồn gốc thực phẩm và đơn vị cung cấp được cập nhật đầy đủ, việc giám sát sẽ thuận lợi hơn, góp phần tạo sự yên tâm khi gửi con đến trường.

Anh Đoàn Xuân Diệu có con vừa vào lớp 1 Trường Tiểu học Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) cho biết, bên cạnh chất lượng giảng dạy của nhà trường, anh đặc biệt quan tâm đến bữa ăn bán trú của con tại trường.

Thời gian qua, một số vụ việc liên quan đến an toàn thực phẩm khiến nhiều phụ huynh, trong đó có anh không khỏi băn khoăn, lo lắng khi đăng ký cho con ăn bán trú tại trường. Gia đình không có điều kiện đưa đón con giữa ngày nên đã đăng ký cho con ăn bán trú tại trường. Việc Hà Nội triển khai nền tảng HanoiCheck là giải pháp thiết thực, giúp phụ huynh có thể theo dõi thực đơn, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và nắm bắt thông tin về đơn vị cung cấp suất ăn. Phụ huynh học sinh sẽ yên tâm hơn khi mọi thông tin được công khai, minh bạch.

Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Cửa Nam, Hà Nội) Nguyễn Thanh Hà cho biết năm học tới, mặc dù xã, phường sẽ lựa chọn nhà cung cấp thực phẩm song trường vẫn trực tiếp giám sát chất lượng bữa ăn hằng ngày kỹ lưỡng như trước đây. Nếu phát hiện suất ăn không bảo đảm chất lượng hoặc mất an toàn thực phẩm, trường sẽ lập biên bản, yêu cầu đơn vị cung cấp khắc phục và báo cáo cơ quan chức năng xử lý.

Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra đột xuất, ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc, trường sẽ thường xuyên lấy ý kiến học sinh, phụ huynh để điều chỉnh thực đơn cho phù hợp.

Chỉ còn ít tuần nữa là năm học 2026-2027 sẽ chính thức bắt đầu. Những giải pháp đồng bộ trong quản lý bữa ăn bán trú của Hà Nội không chỉ góp phần bảo đảm sức khỏe học sinh mà còn củng cố niềm tin của phụ huynh, tạo nền tảng để các trường học tổ chức tốt hoạt động bán trú ngay từ đầu năm học mới.

Với sự chủ động vào cuộc của cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, nhà trường đến sự đồng hành của phụ huynh, bữa ăn bán trú của học sinh Hà Nội sẽ được kiểm soát chặt chẽ, minh bạch và hiệu quả. Đây cũng là kỳ vọng chung của nhiều phụ huynh trước thềm năm học mới, khi mỗi bữa ăn không chỉ bảo đảm dinh dưỡng mà còn thực sự an toàn, góp phần giúp học sinh phát triển toàn diện trong môi trường học tập lành mạnh./.

Hà Nội: Ủy ban nhân dân cấp xã chọn đơn vị cung cấp bữa ăn bán trú trường học Hà Nội giao ủy ban nhân dân cấp xã, phường lựa chọn và ký hợp đồng với cơ sở cung cấp suất ăn bán trú trong các trường học trên địa bàn, chịu trách nhiệm giám sát thực hiện hợp đồng.