Thành phố Hồ Chí Minh siết kiểm soát chặt chẽ thực phẩm tại các chợ đầu mối

“Các đơn vị, sở, ngành và các địa phương cần tăng cường phối hợp nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, không để bất cứ thực phẩm nào đi qua các chợ đầu mối mà chưa được kiểm soát.”

Đây là yêu cầu của ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố, Trưởng đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác quản lý nhà nước đối với công tác an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối Bình Điền vào rạng sáng 5/8.

Báo cáo với Đoàn giám sát, Đại diện Công ty quản lý và kinh doanh chợ đầu mối Bình Điền cho biết, Bình Điền là chợ đầu mối nông sản thực phẩm có quy mô lớn nhất Thành phố, cung cấp 35% sản lượng thịt súc sản và khoảng 70% sản lượng thủy hải sản cho Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng phụ cận. Ngoài ra, chợ đầu mối còn cung ứng một lượng lớn rau, củ, quả…

Sản lượng hàng hóa bình quân về chợ Bình Điền trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 1.700 tấn/ngày. Vì thế trong nhiều năm qua, đơn vị quản lý chợ đã phối hợp với Sở An toàn thực phẩm và địa phương thực hiện kiểm soát chặt chẽ thực phẩm ra vào chợ.

Thường xuyên tuyên truyền, cung cấp kiến thức quy định pháp luật về an toàn thực phẩm cho tiểu thương; thực hiện kiểm tra, giám sát truy xuất nguồn gốc đối với thực phẩm vào chợ mỗi đêm.

Tiểu thương chợ Bình Điền sơ chế thủy hải sản ngay tại chợ. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Trong 6 tháng đầu năm 2026, chợ Bình Điền tự kiểm tra, giám sát, lấy 980 mẫu kiểm tra test nhanh (kiểm tra hàn the, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, phẩm màu, chất tẩy trắng, formol) và chưa phát hiện vi phạm.

Đơn vị đã phối hợp với Đội Quản lý an toàn thực phẩm số 10 thuộc Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 9 trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm, tiêu hủy 770kg thịt gia cầm.

Dù vậy, vấn đề khó khăn hiện nay là ngoài các sản phẩm động vật đã được cơ quan thú y các tỉnh kiểm soát thì hàng hóa từ các tỉnh nhập về chợ chưa được kiểm tra, kiểm soát từ gốc.

Bên cạnh đó, do thời gian xét nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm tại phòng thí nghiệm thường mất từ 4-5 ngày, nên khi có kết quả thì lô hàng đã bán ra khỏi chợ. Ngoài ra, một thách thức diễn ra nhiều năm nhưng vẫn chưa được giải quyết tại chợ Bình Điền là tình trạng các chợ tự phát ăn theo chợ đầu mối.

Đây cũng là tình trạng chung mà đại diện chợ đầu mối Hóc Môn và chợ đầu mối nông sản Thủ Đức báo cáo Đoàn giám sát. Tình trạng tiểu thương buôn bán số lượng lớn thực phẩm xung quanh chợ tự phát vừa mất an toàn giao thông, nguy cơ mất an toàn thực phẩm do chưa được kiểm soát và không công bằng với tiểu thương trong các chợ đầu mối.

Dù đơn vị quản lý các chợ đầu mối đã nhiều lần phối hợp cùng các địa phương đưa ra nhiều giải pháp để dẹp bỏ loại hình buôn bán thực phẩm tự phát này nhưng chưa hiệu quả.

Kết luận buổi làm việc, ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, sau khi Thành phố vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu về bảo đảm an toàn thực phẩm cho hơn 15 triệu người dân càng trở nên cấp thiết bởi có nhiều sự thay đổi trong công tác quản lý, giám sát tại các địa phương.

Các đại biểu thành viên đoàn giám sát của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát mặt hàng thủy hải sản tại chợ Bình Điền. (Ảnh: Đinh Hằng/TXVN)

Trưởng đoàn giám sát ghi nhận sự nỗ lực của 3 chợ đầu mối Bình Điền, Hóc Môn, Thủ Đức; các địa phương, sở, ngành trong thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm thời gian qua bảo vệ an toàn bữa ăn hằng ngày cho người dân.

Với những tồn tại, hạn chế mà địa phương, đơn vị quản lý các chợ đầu mối đã nêu, ông Huỳnh Thanh Nhân yêu cầu, các đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm soát truy xuất nguồn gốc, đảm đảm an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối, hướng tới mục tiêu truy xuất nguồn gốc 100%; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị quản lý chợ đầu mối với chính quyền địa phương, sở, ngành và phối hợp với các địa phương bạn - nơi sản xuất, thu gom nông sản nhằm đảm bảo tất cả thực phẩm cung cấp về chợ đầu mối đều được kiểm soát về an toàn thực phẩm.

Liên quan đến tình trạng buôn bán tự phát bên ngoài chợ đầu mối, Trưởng đoàn giám sát đề nghị, Công an Thành phố chỉ đạo lực lượng Công an địa phương phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các phường/xã có phương án xử lý để giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực xung quanh các chợ đầu mối.

Theo kế hoạch, từ ngày 4-19/8/2026, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khảo sát, giám sát thực tế công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại một số địa phương, đơn vị trên địa bàn.

Bên cạnh các chợ đầu mối, Đoàn sẽ giám sát tại các chợ dân sinh, cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở ăn uống; đồng thời làm việc với Ủy ban Nhân dân các địa phương và sở, ngành liên quan.

Thông qua giám sát, Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố sẽ đánh giá việc triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; làm rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Từ đó có các kiến nghị, giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý, hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân./.

Tăng cường kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm Các đơn vị đặc biệt chú trọng kiểm tra các nhóm sản phẩm có nguy cơ cao như sữa, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dành cho trẻ em, người cao tuổi và các nhóm đối tượng nhạy cảm.