Giá vàng trong nước tăng nhẹ, SJC lên ngưỡng 141 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước sáng nay (4/8) đã tăng 500.000 đồng/lượng và tỷ giá USD cũng tăng thêm 25 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 15 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 138 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 141 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này tăng 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua (4/8).

Cùng xu hướng trên, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 138-141 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu đang được giao dịch cao hơn 2 triệu đồng/lượng so với vàng SJC, theo đó giá vàng nhẫn niêm yết 138,5-142,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng tăng 500.000 đồng/lượng.

Cũng trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.098 USD/ounce, tăng khoảng 40 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua, Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 130,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 10,7 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.405 đồng/USD, tăng 25 đồng.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.050-26.460 đồng/USD (mua vào-bán ra), Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức 26.080-26.460 đồng/USD, Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 26.060-26.440 đồng/USD (mua vào-bán ra), cùng chưa có biến động.

Về phía Ngân hàng Vietinbank, doanh nghiệp giao dịch ở mức 26.014-26.459 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 6 đồng/USD ở chiều bán ra so với chốt phiên ngày 4/8./.

Giá vàng trong nước giảm, SJC giao dịch xuống ngưỡng 140 triệu đồng Trong khi giá vàng thế giới đi ngang, thị trường vàng trong nước sáng nay giảm nhẹ. Giá vàng SJC giao dịch xuống mức 137 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 140 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.