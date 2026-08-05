Mỹ tài trợ 500.000 USD thúc đẩy xuất khẩu phân bón sinh học sang Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp Nước ngoài (FAS) thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã công bố cơ hội tài trợ trị giá 500.000 USD nhằm mở ra các kênh xuất khẩu mới cho các sản phẩm phân bón sinh học tiên tiến của Mỹ.

Theo thông báo ngày 4/8, FAS đã mời các trường đại học Mỹ, hiệp hội thương mại nông nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận tham gia nộp hồ sơ xin tài trợ để triển khai một số hoạt động, trong đó có đánh giá năng suất cây trồng và mức giảm rửa trôi nitơ tại Mỹ và Việt Nam khi sử dụng các loại phân bón sinh học do Mỹ sản xuất, như phân cá dạng lỏng.

Các đơn vị được lựa chọn cũng sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật nhằm góp phần xây dựng các hướng dẫn quốc gia của Việt Nam về quản lý phân bón, trong đó tập trung vào công nghệ phủ vi sinh và các giải pháp thay thế có hiệu quả cao hơn so với phân bón tổng hợp.

Bên cạnh đó, chương trình dự kiến hỗ trợ đưa các nông dân trồng lúa hữu cơ của Mỹ sang Việt Nam để chia sẻ kinh nghiệm sử dụng phân bón sinh học nhằm giảm rửa trôi nitơ và duy trì năng suất cây trồng.

FAS cũng sẽ theo dõi sự gia tăng nhập khẩu của Việt Nam đối với ít nhất ba sản phẩm cải tiến phân bón và phân bón sinh học do Mỹ sản xuất./.

Mỹ thúc đẩy xuất khẩu nông sản sang Việt Nam USDA đánh giá Việt Nam hiện là thị trường xuất khẩu nông sản lớn thứ 7 của Mỹ, với kim ngạch đạt 5,6 tỷ USD, đồng thời là nhà cung cấp nông sản lớn thứ 2 cho Việt Nam.

