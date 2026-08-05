GDP của Ấn Độ có thể vượt mốc 5.000 tỷ USD trong tài khóa 2028-2029

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman ngày 4/8 cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này dự báo sẽ vượt mốc 5.000 tỷ USD trong tài khóa 2028-2029, nhờ chiến lược tăng trưởng toàn diện dựa trên sản xuất, cơ sở hạ tầng, dịch vụ, nông nghiệp và chuyển đổi số.



Trong văn bản trả lời Thượng viện Ấn Độ, bà Sitharaman trích dẫn cơ sở dữ liệu Triển vọng Kinh tế Thế giới tháng 4/2026 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), theo đó, GDP danh nghĩa của quốc gia Nam Á có thể đạt khoảng 5.100 tỷ USD trong tài khóa kết thúc vào tháng 3/2029.



Theo Bộ trưởng Sitharaman, Chính phủ Ấn Độ đang triển khai chiến lược tăng trưởng trên diện rộng, tập trung nâng cao năng suất nông nghiệp, thúc đẩy sản xuất, hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, mở rộng cơ sở hạ tầng, cải thiện logistics và môi trường kinh doanh.

New Delhi cũng đẩy mạnh cải cách thuế thu nhập, thuế hàng hóa và dịch vụ, khuyến khích đổi mới sáng tạo, số hóa, phát triển nguồn nhân lực và đảm bảo an ninh năng lượng.



Chiến lược này được hỗ trợ bởi việc duy trì đầu tư công ở mức cao, tiếp tục nới lỏng chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài, thúc đẩy xuất khẩu và củng cố ổn định kinh tế vĩ mô thông qua biện pháp quản lý tài khóa thận trọng và kiểm soát giá cả.

Ấn Độ đồng thời mở rộng mạng lưới các hiệp định thương mại tự do và hiệp định đối tác kinh tế nhằm tăng khả năng chống chịu của hoạt động thương mại.



Trong lĩnh vực sản xuất, các chương trình ưu đãi gắn với sản lượng, sáng kiến “Make in India” (Sản xuất tại Ấn Độ), Chính sách Logistics quốc gia, Cơ chế Một cửa quốc gia và chương trình hạ tầng tổng thể PM GatiShakti được kỳ vọng giúp tăng sản lượng trong nước, thu hút đầu tư, tạo việc làm và nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Ấn Độ.



Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi cũng triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ khu vực doanh nghiệp nhỏ, gồm tăng bảo lãnh tín dụng, điều chỉnh tiêu chí phân loại doanh nghiệp, mở rộng hệ thống chiết khấu các khoản phải thu, đơn giản hóa thủ tục đăng ký và tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận thị trường mua sắm công trực tuyến.



Đối với khu vực dịch vụ, Ấn Độ ưu tiên phát triển hạ tầng số công cộng, các trung tâm năng lực toàn cầu, du lịch y tế, công nghiệp văn hóa, hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo và các chương trình đào tạo kỹ năng.

Ngân sách tài khóa 2026-2027 cũng đề xuất thành lập Viện Khách sạn quốc gia, xây dựng các trung tâm y tế khu vực và phát triển phòng thí nghiệm nội dung hoạt hình, hiệu ứng hình ảnh, trò chơi điện tử và truyện tranh.



Bên cạnh đó, New Delhi xác định bán dẫn, điện tử, dược phẩm sinh học, đất hiếm, hóa chất, thiết bị công nghiệp, năng lượng sạch và sản xuất tiên tiến là những động lực tăng trưởng chiến lược trong trung và dài hạn.

Các biện pháp này được kỳ vọng củng cố triển vọng tăng trưởng của Ấn Độ, đồng thời hỗ trợ mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2047./.

WB: Ấn Độ sẽ tiếp tục là nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu công bố ngày 11/6, WB cho biết hoạt động kinh tế của Ấn Độ vẫn duy trì đà tích cực trong những tháng đầu năm nhờ nhu cầu nội địa ổn định.

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