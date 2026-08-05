Thế giới mất hơn 2,6 tỷ thùng dầu kể từ khi xung đột Mỹ-Iran bùng phát

Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Dầu khí Saudi Aramco, ông Amin Nasser, cho biết thị trường năng lượng toàn cầu đã mất hơn 2,6 tỷ thùng dầu kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát hồi đầu năm, đồng thời cảnh báo dư địa ứng phó của thị trường hiện đã thu hẹp đáng kể nếu xảy ra thêm các gián đoạn nguồn cung.

Phát biểu tại cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý 2, ông Nasser cho biết lượng dầu bị thiếu hụt tương đương gần một tháng sản lượng khai thác dầu thô của thế giới trong điều kiện bình thường. Theo ông, việc gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz đã tác động nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Ông Nasser nhận định ngay cả khi hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz được khôi phục hoàn toàn trong thời gian tới, thị trường vẫn có thể mất khoảng 18 tháng để tái bổ sung lượng dầu dự trữ đã tiêu hao, với giả định nguồn cung toàn cầu tăng thêm bình quân khoảng 2,1 triệu thùng/ngày.

Theo Saudi Aramco, trong thời gian xảy ra xung đột, nhiều quốc gia đã phải sử dụng một phần kho dự trữ dầu chiến lược, trong khi các nhà sản xuất và doanh nghiệp vận tải tìm cách điều chỉnh tuyến cung ứng nhằm duy trì nguồn hàng cho thị trường.

Saudi Aramco cho biết lợi nhuận ròng quý 2 đạt 32,69 tỷ USD, tăng khoảng 44% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này được hỗ trợ bởi giá dầu duy trì ở mức cao và việc Saudi Arabia tăng cường vận chuyển dầu qua hệ thống đường ống Đông-Tây, giảm sự phụ thuộc vào tuyến vận tải qua eo biển Hormuz.

Ông Nasser xác nhận một số cơ sở của Saudi Aramco từng bị ảnh hưởng trong thời gian xung đột, song các sự cố chỉ gây gián đoạn sản xuất trong thời gian ngắn và không tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh của tập đoàn. Theo ông, hệ thống kho chứa, các cảng xuất khẩu và mạng lưới đường ống đã giúp Saudi Aramco duy trì ổn định nguồn cung.

Tuy nhiên, người đứng đầu Saudi Aramco cảnh báo công suất dự phòng của thị trường năng lượng toàn cầu đang giảm dần. Ông cho biết nhiều nhà máy lọc dầu trên thế giới hiện vận hành gần mức tối đa. Do đó bất kỳ sự cố lớn nào đối với các cơ sở lọc dầu hoặc nguồn cung dầu thô đều có thể khiến thị trường nhiên liệu tiếp tục thắt chặt.

Theo Bloomberg, giá dầu thế giới đã biến động mạnh trong nhiều tháng qua do lo ngại về an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải trung chuyển khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu. Mặc dù giá dầu đã hạ nhiệt sau khi xuất hiện tín hiệu tích cực từ các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Iran, giới phân tích cho rằng thị trường vẫn rất nhạy cảm trước các diễn biến địa chính trị tại Trung Đông.

Ông Nasser cho biết nếu điều kiện thị trường thuận lợi, Saudi Aramco có thể nhanh chóng khôi phục sản lượng về mức trước khi xảy ra xung đột trong vài ngày. Trường hợp được chính phủ Saudi Arabia yêu cầu, tập đoàn cũng có khả năng nâng sản lượng lên 12 triệu thùng/ngày, tương đương công suất khai thác bền vững tối đa, trong khoảng 3 tuần./.

Giá dầu giảm mạnh 7% xuống mức thấp nhất trong 3 tuần Các chuyên gia tại Ritterbusch cho rằng ông Trump đang tiếp tục thói quen thỉnh thoảng lại đưa ra những phát biểu làm hạ nhiệt thị trường dầu mỏ nhằm ngăn chặn đà tăng kéo dài của giá xăng.