Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,4% trong 7 tháng qua

Bảy tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 7 tháng so với cùng kỳ năm trước trong nhiều năm qua.

Bảy tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 7 tháng so với cùng kỳ năm trước trong nhiều năm qua. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 12%; ngành khai khoáng tăng 6,6%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,9%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 10%./.