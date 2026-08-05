Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,4% trong 7 tháng qua

Bảy tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 7 tháng so với cùng kỳ năm trước trong nhiều năm qua. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 12%; ngành khai khoáng tăng 6,6%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,9%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 10%./.
Sản xuất công nghiệp 7 tháng năm 2026 lập đỉnh kỷ lục trong nhiều năm
Theo báo cáo từ Cục Thống kê, sự khởi sắc này đến khi nhiều năng lực sản xuất mới được đưa vào vận hành và hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục mở rộng.