Giá vàng thế giới tăng khoảng 1% khi giá dầu hạ nhiệt

Giá vàng thế giới tăng khoảng 1% trong phiên 4/8, được hỗ trợ bởi đà giảm của giá dầu, qua đó làm dịu lo ngại về lạm phát và khiến thị trường giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất.

Giới đầu tư hiện tiếp tục chờ thêm các tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ của Fed.

Tính đến 18 giờ 20 phút GMT (1 giờ 20 phút sáng 5/8 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,8% lên 4.086,36 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn của Mỹ chốt phiên tăng 1,5%, lên 4.152,60 USD/ounce.

Giá dầu giảm hơn 5%, xuống mức thấp nhất trong ba tuần, sau khi các phát biểu từ quan chức Qatar và Mỹ làm dấy lên hy vọng cuộc xung đột với Iran có thể được giải quyết thông qua đàm phán, qua đó giúp hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz được cải thiện.

Ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, cho rằng giá dầu giảm là một trong những yếu tố hỗ trợ giá vàng.

Theo ông, diễn biến này cũng góp phần cải thiện triển vọng lãi suất khi lợi suất ngắn hạn đã giảm nhẹ. Thông thường, giá năng lượng ở mức cao sẽ củng cố kỳ vọng Fed phải duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn để kiềm chế lạm phát, qua đó gây bất lợi cho vàng - tài sản không mang lại lợi suất.

Trước đó, ngày 4/8, Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams cho biết ông vẫn lạc quan rằng áp lực lạm phát sẽ tiếp tục hạ nhiệt theo thời gian. Tuy nhiên, nếu lạm phát không giảm như kỳ vọng, Fed sẽ không ngần ngại tăng lãi suất để ứng phó.

Hiện thị trường đánh giá khoảng 57% khả năng Fed sẽ nâng lãi suất tại cuộc họp chính sách trong tháng 9/2026, sau khi ngân hàng này quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp gần nhất với kết quả bỏ phiếu còn nhiều ý kiến khác nhau.

Giới đầu tư cũng đang hướng sự chú ý tới loạt số liệu về thị trường lao động Mỹ sẽ được công bố trong tuần này, gồm báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP vào ngày 5/8 và báo cáo việc làm khu vực phi nông nghiệp vào ngày 7/8.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 2,8% lên 59,82 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 7,1% lên 1.742,63 USD/ounce, trong khi giá palladium cũng tăng 7,1% lên 1.354,27 USD/ounce.

Nhà phân tích độc lập Ross Norman nhận định nhóm kim loại thuộc họ bạch kim đang hưởng lợi rõ rệt từ triển vọng xung đột với Iran hạ nhiệt. Theo ông, do đây là các kim loại chủ yếu phục vụ sản xuất công nghiệp, nhu cầu tiêu thụ có thể phục hồi nếu căng thẳng địa chính trị giảm bớt và hoạt động kinh tế trở nên thuận lợi hơn.

Tại Việt Nam, chiều 4/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 137-140,02 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Lo ngại về lạm phát vẫn gây áp lực lên giá vàng thế giới Chuyên gia phân tích của công ty môi giới Marex, cho biết giá vàng đã mắc kẹt trong biên độ giao dịch khoảng từ 4.000-4.200 USD/ounce trong hơn một tháng qua.