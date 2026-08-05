Dầu thô chạm đáy ba tuần khi căng thẳng tại eo biển Hormuz hạ nhiệt

Giá dầu thô thế giới sụt giảm hơn 5% và chạm mức thấp nhất trong ba tuần vào phiên 4/8 sau khi giới chức các nước ghi nhận tiến triển trong đàm phán giữa Mỹ và Iran, thắp lên hy vọng về một giải pháp ngoại giao giúp khơi thông dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz.

Ngoài ra, những nỗ lực trung gian từ Qatar nhằm thu hẹp bất đồng giữa các bên cũng góp phần loại bỏ phần lớn chi phí bù đắp rủi ro địa chính trị khỏi giá "vàng đen."

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 4,41 USD (tương đương 5,3%) xuống mức 79,36 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 4,57 USD (5,7%) và chốt phiên ở mức 75,77 USD/thùng. Đây là mức thấp nhất của cả hai loại dầu tiêu chuẩn này kể từ giữa tháng 7/2026.

Về tiến trình ngoại giao, giới chức Mỹ cho biết các cuộc đàm phán cùng Oman và Iran đang ghi nhận tín hiệu tích cực nhằm sớm khôi phục lưu lượng tàu thuyền qua eo biển. Các bên hiện kỳ vọng sẽ đạt được một thỏa thuận trong vài ngày tới.

Các chuyên gia phân tích tại công ty môi giới XS.com nhận định nếu tiến trình này đạt được bước tiến thực chất, thị trường sẽ tiếp tục định giá kịch bản gián đoạn nguồn cung ở mức thấp, qua đó kéo chi phí bù đắp rủi ro địa chính trị giảm thêm.

Tuy nhiên, trên thực địa, lưu lượng giao thông qua các tuyến đường thủy huyết mạch tại Vùng Vịnh vẫn chưa có nhiều cải thiện.

Các nhà phân tích tại ngân hàng ANZ đánh giá hoạt động xuất khẩu của khu vực này vẫn chịu sức ép lớn do những rủi ro hàng hải tiếp tục hạn chế dòng chảy thương mại.

Lãnh đạo tập đoàn năng lượng Saudi Aramco lưu ý thế giới đã mất hơn 2,6 tỷ thùng dầu kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2/2026, buộc các quốc gia Trung Đông phải cắt giảm mạnh sản lượng.

Giới quan sát cảnh báo thị trường năng lượng sẽ tiếp tục nhạy cảm cao độ với các diễn biến chính trị, đặc biệt khi phía Iran vẫn yêu cầu quyền kiểm soát và giám sát đối với tàu thuyền ra vào eo biển.

Ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent sẽ dao động trong vùng 80-90 USD/thùng cho đến khi có xác nhận chính thức về một thỏa thuận mới giữa phía Mỹ và phía Iran, hoặc khi xuất hiện sự leo thang đáng kể trên thực địa./.

Giá dầu giảm mạnh 7% xuống mức thấp nhất trong 3 tuần Các chuyên gia tại Ritterbusch cho rằng ông Trump đang tiếp tục thói quen thỉnh thoảng lại đưa ra những phát biểu làm hạ nhiệt thị trường dầu mỏ nhằm ngăn chặn đà tăng kéo dài của giá xăng.