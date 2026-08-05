Giá vàng ngày 5/8: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới tăng khoảng 1% trong phiên 4/8, được hỗ trợ bởi đà giảm của giá dầu, qua đó làm dịu lo ngại về lạm phát và khiến thị trường giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất. Giới đầu tư hiện tiếp tục chờ thêm các tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ của Fed.

Tính đến 18 giờ 20 phút GMT (1 giờ 20 phút sáng 5/8 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,8% lên 4.086,36 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn của Mỹ chốt phiên tăng 1,5%, lên 4.152,60 USD/ounce.

Giá dầu giảm hơn 5%, xuống mức thấp nhất trong ba tuần, sau khi các phát biểu từ quan chức Qatar và Mỹ làm dấy lên hy vọng cuộc xung đột với Iran có thể được giải quyết thông qua đàm phán, qua đó giúp hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz được cải thiện.

Ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, cho rằng giá dầu giảm là một trong những yếu tố hỗ trợ giá vàng. Theo ông, diễn biến này cũng góp phần cải thiện triển vọng lãi suất khi lợi suất ngắn hạn đã giảm nhẹ.

Thông thường, giá năng lượng ở mức cao sẽ củng cố kỳ vọng Fed phải duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn để kiềm chế lạm phát, qua đó gây bất lợi cho vàng - tài sản không mang lại lợi suất.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 2,8% lên 59,82 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 7,1% lên 1.742,63 USD/ounce, trong khi giá palladium cũng tăng 7,1% lên 1.354,27 USD/ounce.

Tại Việt Nam, sáng 5/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 137,5-140,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 5/8:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: