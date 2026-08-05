Tổng mức bán lẻ hàng hóa và ngành dịch vụ tiêu dùng tăng 13,1% trong 7 tháng

7 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 4.555,8 nghìn tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy các ngành dịch vụ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đóng góp tích cực vào mức tăng chung của khu vực dịch vụ. Trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 12,7%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 15,9%, doanh thu du lịch lữ hành tăng 16,3% và doanh thu dịch vụ khác tăng 12,6%.
Kinh tế Việt Nam 7 tháng năm 2026 có nhiều tín hiệu tích cực
Kinh tế 7 tháng năm 2026 có nhiều tín hiệu tích cực như tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt 38,06 tỷ USD, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 659,58 tỷ USD...