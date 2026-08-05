Multimedia

Infographics

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và ngành dịch vụ tiêu dùng tăng 13,1% trong 7 tháng

7 tháng của năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 4.555,8 nghìn tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy các ngành dịch vụ tiếp tục duy trì tăng trưởng.

vna-potal-7-thang-nam-2026-tong-muc-ban-le-hang-hoa-va-doanh-thu-dich-vu-tieu-dung-tang-131-8933833.jpg

7 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 4.555,8 nghìn tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy các ngành dịch vụ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đóng góp tích cực vào mức tăng chung của khu vực dịch vụ. Trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 12,7%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 15,9%, doanh thu du lịch lữ hành tăng 16,3% và doanh thu dịch vụ khác tăng 12,6%.

(TTXVN/Vietnam+)
#tổng mức bán lẻ #doanh thu dịch vụ tiêu dùng #7 tháng năm 2026
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2026 giảm 0,12%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2026 giảm 0,12%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2026 giảm 0,12% so với tháng trước chủ yếu do giá xăng dầu giảm theo giá nhiên liệu thế giới và giá lương thực, thực phẩm giảm nhờ nguồn cung dồi dào.

Chung tay phòng, chống mua bán người

Chung tay phòng, chống mua bán người

Chiến dịch hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7/2026 chính thức được triển khai từ ngày 1/7 đến ngày 30/9/2026 trên phạm vi toàn quốc.