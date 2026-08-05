Phố Wall lập kỷ lục mới nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu AI

Chỉ số S&P 500 và Dow Jones của Mỹ đồng loạt đóng cửa ở mức cao kỷ lục trong phiên 4/8, nhờ kết quả kinh doanh khả quan của các doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), qua đó xoa dịu lo ngại về nhu cầu đầu tư vào AI.

Trong khi đó, giá dầu và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đồng loạt giảm khi thị trường kỳ vọng xung đột Mỹ-Iran có thể sớm được giải quyết bằng con đường ngoại giao.

Khép lại phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng 907,47 điểm, tương đương 1,71%, lên 54.085,88 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 136,02 điểm, tương đương 1,79%, lên 7.736,52 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 671,10 điểm, tương đương 2,59%, lên 26.584,99 điểm.

Dow Jones ghi nhận phiên lập đỉnh thứ hai liên tiếp sau khi chấm dứt gần một tháng không có mức đóng cửa kỷ lục vào ngày 4/8. Trong khi đó, S&P 500 cũng có phiên đóng cửa cao nhất kể từ lần lập kỷ lục gần nhất hôm 2/7.

Nhóm cổ phiếu bán dẫn - vốn được hưởng lợi từ làn sóng đầu tư AI, tăng mạnh. Chỉ số Philadelphia Semiconductor tăng 6,6%, đánh dấu phiên tăng thứ tư liên tiếp sau khi lao dốc 20,6% trong tháng 7. Nhờ đó, nhóm công nghệ trở thành lĩnh vực tăng mạnh nhất trong 11 nhóm ngành của S&P 500, với mức tăng 4,1%.

Cổ phiếu của Palantir Technologies tăng vọt 29,5%, ghi nhận mức tăng theo ngày mạnh nhất kể từ tháng 2/2024, sau khi công ty nâng dự báo doanh thu cả năm. Trong khi đó, Caterpillar - doanh nghiệp được xem là thước đo sức khỏe của nền kinh tế công nghiệp toàn cầu, tăng 5,6% sau khi nâng dự báo tăng trưởng doanh thu cả năm.

Công ty cho biết nhu cầu đối với thiết bị phát điện và máy móc xây dựng đang tăng lên nhờ làn sóng đầu tư xây dựng các trung tâm dữ liệu phục vụ AI. Đà tăng của Caterpillar cũng trở thành động lực lớn nhất kéo chỉ số Dow Jones đi lên, đóng góp khoảng 280 điểm trong tổng mức tăng của chỉ số này.

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2026 đang được giới đầu tư đặc biệt theo dõi nhằm tìm kiếm bằng chứng cho thấy khoản đầu tư khổng lồ vào AI thực sự mang lại hiệu quả.

Thị trường chứng khoán còn được hỗ trợ bởi việc giá dầu thô giảm khoảng 5%, sau khi một quan chức Qatar cho biết các nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột tại Iran vẫn đang được thúc đẩy.

Cùng lúc đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết một thỏa thuận với Iran nhằm mở lại eo biển Hormuz có thể đạt được trong vòng hai ngày tới.

Đà giảm của giá dầu cũng khiến thị trường hạ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9/2026.

Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed tăng lãi suất đã giảm xuống còn 56,9%, từ mức 67,2% của phiên trước. Diễn biến này cũng kéo lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi xuống.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 4/8, chỉ số VN-Index tăng 14,39 điểm (0,82%) lên 1.777,23 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 7,13 điểm (2,55%) lên 286,41 điểm./.

Phố Wall lập đỉnh lịch sử khi giá dầu lao dốc mạnh Lực đẩy chính của thị trường đến từ việc giá dầu thô bất ngờ lao dốc mạnh, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Mỹ và Iran vẫn đang đàm phán bất chấp những lời bác bỏ từ phía Iran.