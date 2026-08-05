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Tỷ phú Jeff Bezos bán 15 triệu cổ phiếu Amazon trị giá hơn 4 tỷ USD

Theo hồ sơ Form 144 công bố ngày 4/8, số cổ phiếu sẽ được bán theo kế hoạch giao dịch Rule 10b5-1 đã được ông Bezos thiết lập từ tháng 11/2025 nhằm tránh các xung đột liên quan đến giao dịch nội gián.

Đoàn Hùng
Tỷ phú Jeff Bezos. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tỷ phú Jeff Bezos. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhà sáng lập và Chủ tịch điều hành Amazon Jeff Bezos đã đệ trình hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) để bán khoảng 15 triệu cổ phiếu Amazon, trị giá khoảng 4,07 tỷ USD, sau khi cổ phiếu công ty tăng lên mức cao kỷ lục, đưa giá trị vốn hóa thị trường của Amazon lần đầu vượt 3.000 tỷ USD.

Theo hồ sơ Form 144 công bố ngày 4/8, số cổ phiếu này sẽ được bán theo kế hoạch giao dịch Rule 10b5-1 đã được ông Bezos thiết lập từ tháng 11/2025 nhằm tránh các xung đột liên quan đến giao dịch nội gián.

Các giao dịch được thực hiện thông qua Morgan Stanley và nằm trong kế hoạch cho phép ông Bezos bán tối đa 15 triệu cổ phiếu đến tháng 2/2027.

Thông tin trên khiến cổ phiếu Amazon giảm khoảng 2% trong phiên giao dịch ngày 4/8, sau khi tăng mạnh hơn 4% trong phiên trước đó và đóng cửa ở mức cao nhất từ trước đến nay. Mặc dù vậy, tính từ đầu năm 2026, cổ phiếu Amazon vẫn tăng hơn 20%, vượt xa mức tăng của chỉ số S&P 500.

Đà tăng của cổ phiếu được thúc đẩy bởi kết quả kinh doanh quý 2 khả quan. Amazon công bố doanh thu và lợi nhuận đều vượt dự báo của giới phân tích, trong đó doanh thu của mảng điện toán đám mây Amazon Web Services (AWS) tăng khoảng 37%, mức tăng nhanh nhất trong nhiều quý gần đây, nhờ nhu cầu mạnh đối với các dịch vụ và hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

Hồ sơ gửi SEC cũng cho biết số cổ phần dự kiến bán là cổ phần sáng lập mà ông Bezos sở hữu từ năm 1994. Ngoài ra, vào tháng 5 vừa qua, ông đã tặng khoảng 220.200 cổ phiếu Amazon cho các tổ chức phi lợi nhuận; số cổ phiếu này nhiều khả năng đã được các tổ chức tiếp nhận bán ra trong thời gian gần đây.

Theo giới phân tích Phố Wall, việc ông Bezos bán cổ phiếu không phản ánh sự thay đổi trong triển vọng kinh doanh của Amazon, do đây là các giao dịch được lên kế hoạch từ trước theo quy định của SEC.

Sau khi hoàn tất đợt bán này, ông Bezos vẫn là cổ đông cá nhân lớn nhất của Amazon, nắm giữ khoảng 869 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 8% vốn của tập đoàn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Amazon #Tỷ phú Jeff Bezos #Cổ phiếu Mỹ
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