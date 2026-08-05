Huế huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng kết nối trục Đông-Tây

Thành phố Huế đang huy động nguồn lực để đầu tư các tuyến giao thông quan trọng kết nối trục Đông-Tây, qua đó mở rộng không gian phát triển ở hai khu vực này.

Dự án đường kết nối Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô ở vùng ven biển Đông Nam đến tuyến cao tốc đường bộ Bắc-Nam đoạn qua phía Tây thành phố Huế có tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng, được thành phố mời gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Tuyến đường này dài khoảng 35km, có điểm đầu tại Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô và điểm cuối tại nút giao liên thông km 101+200 trên cao tốc Bắc-Nam đoạn La Sơn-Hòa Liên.

Các hạng mục của dự án bao gồm cầu vượt phá Tam Giang dài khoảng 6,5km và hầm xuyên núi dài khoảng 750m.

Công trình hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, hành khách giữa Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô với tuyến cao tốc đường bộ Bắc-Nam, đồng thời mở rộng không gian phát triển kinh tế, du lịch khu vực ven biển và đầm phá phía Nam của thành phố Huế.

Thành phố Huế cũng mời gọi đầu tư Dự án đường La Sơn-Vinh Hà-Giang Hải với tổng vốn gần 3.000 tỷ đồng theo phương thức PPP.

Tuyến đường này dài khoảng 14,7km, kết hợp xây dựng cầu Hà Trung trên phá Tam Giang, góp phần kết nối khu vực phía Đông và phía Tây thành phố Huế. Trong đó, riêng hạng mục cầu Hà Trung dài khoảng 935 m, nối xã Phú Vang với xã Vinh Lộc có vốn dự kiến khoảng 950 tỷ đồng.

Tháng 6/2026, cơ quan chức năng đã đề xuất sau năm 2030 đầu tư tuyến cao tốc đường bộ Huế-A Lưới, thành phố Huế dài khoảng 45km, quy mô 4 làn xe. Dự kiến tuyến cao tốc này cơ bản đi theo hành lang Quốc lộ 49 hiện tại.

Dự án được kỳ vọng tăng kết nối khu vực phía Tây thành phố Huế với các cửa khẩu giáp Lào, đồng thời nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa và hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Trước đó, thành phố Huế cũng đã kiến nghị Chính phủ quan tâm bố trí nguồn vốn từ ngân sách trung ương để sớm triển khai đầu tư xây dựng hoàn chỉnh Quốc lộ 49F từ Bến cảng Phong Điền đến Cửa khẩu Hồng Vân trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào, có chiều dài khoảng 100km.

Quốc lộ 49F là tuyến đường ngắn nhất nối Cửa khẩu Hồng Vân với Bến cảng Phong Điền dài khoảng 100km, có 3 đoạn gồm: Đoạn đầu tuyến dài 17km từ Quốc lộ 1A đến Bến cảng Phong Điền đã được đầu tư hơn 750 tỷ đồng; đoạn cuối từ đường Hồ Chí Minh đến Cửa khẩu Hồng Vân dài khoảng 13km đã được Bộ Xây dựng nâng cấp mở rộng, dự kiến hoàn thành trong năm 2026; đoạn còn lại dài 70km từ Quốc lộ 1A đến đường Hồ Chí Minh có tổng vốn đầu tư khoảng 5.500 tỷ đồng, chưa được đầu tư do chưa cân đối được nguồn lực./.

Đề xuất đầu tư thêm một trạm dừng nghỉ trên cao tốc nối giữa Huế-Đà Nẵng Dự án cao tốc La Sơn-Hòa Liên đã được đề xuất đầu tư xây dựng thêm một trạm dừng nghỉ phía bên phải tuyến bằng nguồn vốn chi phí dự phòng, nhằm đáp ứng nhu cầu của chủ phương tiện.