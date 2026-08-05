Sẽ nghiên cứu tìm nguồn vốn đầu tư cao tốc Hà Tiên-Rạch Giá-Bạc Liêu

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời cử tri tỉnh An Giang về kiến nghị Trung ương quan tâm phân bổ nguồn lực đầu tư hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông cho tỉnh bao gồm: các tuyến cao tốc, hành lang ven biển, tuyến đường thủy nội địa, cảng biển, cảng hàng không và các trung tâm logistics đầu mối của vùng nhằm tạo động lực thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế bền vững.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong những năm gần đây, công tác đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và trên địa bàn tỉnh An Giang nói riêng được Trung ương và Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang quan tâm, tập trung đầu tư nên đã đạt được những kết quả nhất định.

Nhiều công trình nội vùng, kết nối liên vùng đã và đang được đầu tư như: Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Cần Thơ-Hậu Giang-Cà Mau, đường cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Mỹ An-Cao Lãnh, Dự án cao tốc trục ngang đoạn Cao Lãnh-An Hữu, Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn đoạn Rạch Sỏi-Bến Nhất, Gò Quao-Vĩnh Thuận, Dự án xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60, Dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Vĩnh Long, Dự án nâng cấp mặt đường tuyến Cao Lãnh-Lộ Tẻ-Rạch Sỏi, Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc....

Ngoài ra, các dự án làm mới, sửa chữa các công trình cầu, sửa chữa, bảo trì các tuyến đường đã từng bước hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn, tăng cường kết nối giao thông giữa các xã/phường và giữa tỉnh An Giang với các tỉnh, thành phố khác trong khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang trong việc nghiên cứu phương án đầu tư, tìm kiếm nguồn vốn báo cáo cấp có thẩm quyền để triển khai đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Hà Tiên-Rạch Giá-Bạc Liêu khi đủ điều kiện.

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang ưu tiên huy động nguồn lực triển khai đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông thuộc thẩm quyền (các quốc lộ sau phân cấp, các tuyến đường địa phương, đường ven biển, tuyến đường thủy nội địa...), các công trình trọng điểm đã được đưa vào danh mục dự án ưu tiên đầu tư trước năm 2030 theo Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được duyệt để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đáp ứng nhu cầu lưu thông và góp phần bảo đảm an ninh-quốc phòng./.

Bộ Xây dựng phản hồi về đề xuất đầu tư cao tốc TP.HCM nối các tỉnh ĐBSCL Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng nêu quan điểm việc triển khai đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long An-Tiền Giang-Bến Tre-Trà Vinh-Sóc Trăng phải bảo đảm tính khả thi, hiệu quả.