Lâm Đồng: Bám sát tiến độ để sân bay Liên Khương mở cửa đúng hạn 19/8

Chỉ còn chưa đầy hai tuần trước thời điểm dự kiến đưa Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại vào 0 giờ ngày 19/8, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đang bước vào giai đoạn nước rút, bám sát tiến độ từng ngày, từng giờ nhằm hoàn tất toàn bộ các hạng mục thi công, nghiệm thu và thủ tục cấp phép khai thác.

Tiến độ dự án hiện là vấn đề được người dân, doanh nghiệp du lịch và các hãng hàng không đặc biệt quan tâm sau hơn 5 tháng sân bay tạm đóng cửa để sửa chữa.

Tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các hãng hàng không chiều 4/8, lãnh đạo ACV cho biết phần lớn các hạng mục trọng yếu của dự án đã hoàn thành; trong đó, đường cất hạ cánh và đường lăn đã hoàn thiện 100%; các hạng mục xây dựng mương đá, cắt rãnh đạt khoảng 95%; hệ thống sơn kẻ tín hiệu, lắp đặt đèn lề đường lăn, cấp nguồn và biển báo đạt khoảng 80%.

Hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều thiết bị đang được huy động để hoàn thành các phần việc cuối cùng theo đúng kế hoạch.

Điểm quyết định hiện nay không chỉ là hoàn thành thi công mà còn là bảo đảm các mốc nghiệm thu và cấp phép khai thác.

Máy bay chuyên dụng thực hiện công tác hiệu chuẩn Sân bay Liên Khương ngày 23/7. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo kế hoạch, công trình sẽ được nghiệm thu trong những ngày đầu tháng 8; cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra kết quả nghiệm thu từ ngày 5-10/8.

Sau đó, ACV hoàn thiện hồ sơ trình Cục Hàng không Việt Nam xem xét cấp phép khai thác trong khoảng thời gian từ ngày 10-17/8, tạo cơ sở để Sân bay mở cửa trở lại đúng thời điểm đã công bố.

Phó Tổng giám đốc ACV Trần Anh Vũ chia sẻ trong quá trình triển khai, dự án từng gặp nhiều khó khăn về nguồn vật liệu và nhiên liệu, tuy nhiên, với sự hỗ trợ kịp thời của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cùng các sở, ngành, những vướng mắc đã được tháo gỡ, giúp tiến độ thi công không bị gián đoạn.

Song song với việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, ACV đang tập trung chỉnh trang toàn bộ khu vực cảng hàng không. Từ ngày 5/8, lực lượng thi công được tăng cường để hoàn thiện nhà ga, đường dẫn vào sân bay, hệ thống cây xanh và vệ sinh môi trường, hướng tới diện mạo mới "sáng, xanh, sạch, đẹp" trước ngày khai thác trở lại.

Sau khi được nâng cấp, hạ tầng khu bay của Cảng hàng không quốc tế Liên Khương có khả năng tiếp nhận các loại máy bay thân rộng như Airbus A350 và Boeing 787, tạo điều kiện mở rộng mạng bay trong thời gian tới.

Để khai thác hiệu quả ngay sau khi sân bay hoạt động trở lại, ACV đang phối hợp với các hãng hàng không khôi phục các đường bay nội địa trọng điểm kết nối Đà Lạt với Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng và Vinh.

Theo kế hoạch, sân bay sẽ phục vụ khoảng 36-40 chuyến bay, tương đương khoảng 6.800 lượt hành khách mỗi ngày; sản lượng hành khách trong bốn tháng cuối năm 2026 dự kiến đạt khoảng 816.000 lượt.

Đối với các đường bay quốc tế, tuyến Đà Lạt-Kuala Lumpur dự kiến được khôi phục đầu tiên trong tháng 9. ACV cũng phối hợp với tỉnh Lâm Đồng xúc tiến mở lại các đường bay đến Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, đồng thời nghiên cứu mở các đường bay mới tới Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) và một số điểm đến tại Nhật Bản.

Theo ACV, việc bảo đảm sân bay Liên Khương mở cửa đúng tiến độ không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân mà còn góp phần khôi phục hoạt động du lịch, thương mại, logistics và tạo động lực thu hút đầu tư cho tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn cuối năm.

Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương đã sẵn sàng phục vụ hành khách từ ngày 19/8. (Ảnh Chu Quốc Hùng/ TTXVN)

Để đảm bảo cho sự kiện sân bay Liên Khương hoạt động trở lại đúng hẹn vào ngày 19/8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các đơn vị tập trung tối đa nguồn lực để bảo đảm thực hiện đúng tiến độ; đồng thời, khẩn trương chỉnh trang cảnh quan, tạo diện mạo khang trang, hiện đại, thể hiện bản sắc thành phố hoa ngay từ khi du khách đặt chân đến Lâm Đồng.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp với các doanh nghiệp hoa như DaLat Hasfarm, trang trí không gian sân bay bằng các loài hoa đặc trưng của Đà Lạt, góp phần quảng bá thương hiệu hoa địa phương; tổ chức tổng vệ sinh, thay mới hệ thống biển chỉ dẫn và tăng cường quảng bá hình ảnh Lâm Đồng trên tuyến Quốc lộ 20 cũng như trong toàn bộ khu vực sân bay.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện các điều kiện về hạ tầng giao thông kết nối, vận tải hành khách, dịch vụ du lịch, nguồn hàng và công tác truyền thông.

ACV, Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương và các hãng hàng không sớm cung cấp kế hoạch khai thác chính thức, cử đầu mối phối hợp với tỉnh để xây dựng các chương trình, sản phẩm cụ thể trước thời điểm sân bay mở cửa trở lại./.

Bắt đầu triển khai đợt bay kiểm tra, chuẩn bị mở cửa trở lại sân bay Liên Khương Theo kế hoạch đã được Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận, việc bay kiểm tra, hiệu chuẩn diễn ra liên tục từ ngày 23 đến hết ngày 28/7 để dự kiến sân bay hoạt động trở lại từ ngày 19/8.

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