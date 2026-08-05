Tìm kiếm một cụ bà mất liên lạc gần 5 ngày tại Đồng Nai

Ngày 5/8, ông Trương Hồng Phúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Cát Tiên, thành phố Đồng Nai cho biết, địa phương đang huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ bộ đội, công an, dân quân cùng người dân địa phương nỗ lực tìm kiếm một cụ bà mất liên lạc gần 5 ngày.

Người mất liên lạc là cụ bà Chu Thị Đoàn (89 tuổi, ngụ xã Nam Cát Tiên).

Trước đó, khoảng 14 giờ 35 phút ngày 1/8, cụ Đoàn rời khỏi nhà, thời điểm đi, cụ mặc áo hoa màu xanh, cầm theo một chiếc áo màu nâu. Khi phát hiện sự việc, người nhà nhanh chóng tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy. Sau đó, gia đình đã trình báo chính quyền địa phương để hỗ trợ tìm kiếm.

Nhận được tin báo, Ủy ban nhân dân xã Nam Cát Tiên huy động lực lượng, chia nhiều mũi tìm kiếm, kết hợp sử dụng chó nghiệp vụ và flycam để rà soát các khu vực.

Dựa trên hình ảnh camera, lực lượng chức năng tìm kiếm theo hướng di chuyển của cụ Đoàn, đồng thời rà soát các khu vực đồi, rẫy, ao nước và những địa điểm lân cận. Tuy nhiên, đến nay sau 5 ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích cụ Đoàn.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Quân sự xã Nam Cát Tiên đã ra thông báo kêu gọi người dân sinh sống, kinh doanh dọc các tuyến đường thuộc Ấp 4 kiểm tra lại hệ thống camera an ninh, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 14 giờ 30 phút ngày 1/8 trở đi.

Theo Ban Chỉ huy Quân sự xã Nam Cát Tiên, mọi hình ảnh, video hoặc thông tin dù rất nhỏ cũng có thể là manh mối quan trọng, giúp lực lượng chức năng khoanh vùng, xác định lộ trình di chuyển của cụ.

Chính quyền địa phương đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc có bất kỳ thông tin nào liên quan đến cụ Chu Thị Đoàn cần nhanh chóng thông báo cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Nam Cát Tiên, Công an xã hoặc liên hệ trực tiếp với gia đình./.

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