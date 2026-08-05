Tìm thấy nạn nhân còn lại trong vụ 2 ngư dân rơi xuống biển Phú Quốc

Sáng 5/8, Vùng 5 Hải quân phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) và các tàu cá của ngư dân đã tìm thấy nạn nhân còn lại trong vụ 2 ngư dân nghi rơi xuống biển từ tàu cá AG 62009 TS.

Cụ thể, khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/8, các lực lượng tham gia tìm kiếm phát hiện thi thể nạn nhân còn lại tại khu vực cách Nam Mũi Hanh (đảo Phú Quốc) khoảng 1 hải lý.

Thi thể sau đó được đưa vào cảng cá An Thới bàn giao cho cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục theo quy định. Qua xác minh của cơ quan chức năng, hai thi thể được tìm thấy trong các ngày 4 và 5/8 được xác định là 2 ngư dân trên tàu cá AG 62009 TS.

Trước đó, chiều 3/8, tàu cá AG 62009 TS được phát hiện chạy quay vòng trên vùng biển Phú Quốc nhưng không có người điều khiển. Theo thông tin ban đầu, khi rời bến trên tàu có 2 ngư dân nên nghi cả hai đã rơi xuống biển.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Chỉ huy Vùng 5 Hải quân đã khẩn trương điều động tàu 637 và xuồng 2203 phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới cùng nhiều tàu cá của ngư dân tổ chức tìm kiếm. Đến sáng 4/8, các lực lượng đã phát hiện thi thể một ngư dân.

Đến nay, cả 2 ngư dân trên tàu cá AG 62009 TS đã được tìm thấy. Vùng 5 Hải quân kết thúc hoạt động phối hợp tìm kiếm sau 2 ngày liên tục triển khai lực lượng trên biển./.

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