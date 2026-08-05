Đình chỉ chức vụ một hiệu trưởng do liên quan đường dây cá độ bóng đá

Ngày 5/8, ông Đặng Đình Lục, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Hòa, Nghệ An cho biết ngày 31/7/2026, xã đã có quyết định về việc tạm đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đỉnh Sơn và đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Nguyễn Hữu Hồng do liên quan đến vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng.

Trong quá trình bị đình chỉ công tác, ông Hồng phải bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu, tài chính và tài sản của nhà trường để phục vụ công tác sáp nhập. Hiện, một Hiệu phó được tạm thời giao phụ trách, điều hành hoạt động của trường.

Theo ông Đặng Đình Lục, ông Nguyễn Hữu Hồng bị khởi tố vì liên quan đến đường dây cá độ bóng đá qua mạng vừa bị Công an tỉnh Nghệ An triệt phá.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp với Công an các xã Anh Sơn, Yên Xuân, phường Quỳnh Mai và một số địa phương đồng loạt triệt phá hai đường dây đánh bạc qua mạng, bắt giữ 13 đối tượng.

Cơ quan điều tra xác định hai đường dây này do Nguyễn Quý Cường (37 tuổi, thường trú thành phố Huế) và Nguyễn Duy Sỹ (47 tuổi, thường trú xã Nhân Hòa, Nghệ An) cầm đầu.

Các đối tượng sử dụng tài khoản tổng cá độ có nguồn từ nước ngoài, sau đó chia thành nhiều tài khoản cấp dưới để tổ chức cá cược trực tuyến.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ thời điểm diễn ra World Cup 2026 đến khi vụ án bị phát hiện, tổng số tiền giao dịch trong hai đường dây đánh bạc này lên tới hơn 6,6 tỷ đồng./.

Khởi tố Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã vì hành vi cá độ bóng đá Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can Trịnh Đức Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thiệu Toán, để điều tra về hành vi liên quan vụ án đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

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