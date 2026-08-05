Môi trường

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 3, vùng ven biển không bị ảnh hưởng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 3 giờ qua, bão số 3 hầu như ít di chuyển và dự báo bão không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam.

Thắng Trung
Vị trí và đường đi của bão. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)
Vị trí và đường đi của bão. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão.

Trong 3 giờ qua, bão số 3 hầu như ít di chuyển. Dự báo bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam.

Hồi 7 giờ ngày 5/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Đông với tốc độ 3-5 km/h.

Đến 7 giờ ngày 6/8, bão trên khu vực phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines), di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ 5-10 km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 7 giờ ngày 7/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines), di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ 5-10 km/h. Sức gió dưới cấp 6 và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia #áp thấp nhiệt đới #Bão số 3
Theo dõi VietnamPlus

Bản Tin Dự báo Thời tiết

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Cảnh hoàng hôn tại thủ đô Paris, Pháp, ngày 3/8/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Pháp ghi nhận tháng 7 nóng nhất trong lịch sử

Điều kiện thời tiết khô hạn trở nên trầm trọng hơn do các đợt nắng nóng liên tiếp từ tháng 5 tại Pháp, góp phần làm bùng phát vụ cháy rừng lớn nhất tại quốc gia này kể từ năm 1949 vào tháng 7.2026.

Mực nước sông dâng cao sau những trận mưa lớn tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trung Quốc duy trì cảnh báo mưa lớn và dông mạnh

Từ 8h00 ngày 4/8 đến 8h00 ngày 5/8, tại nhiều tỉnh, khu vực của Trung Quốc có mưa to, có nơi lượng mưa theo giờ tối đa lên tới 50 mm, thậm chí vượt 80 mm đồng thời kèm dông, gió giật mạnh và mưa đá.

Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN)

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Áp thấp nhiệt đới mới xuất hiện trên Biển Đông, dự báo ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Bắc Biển Đông và các tỉnh phía Bắc Việt Nam, đồng thời cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.