Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 3, vùng ven biển không bị ảnh hưởng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão.

Trong 3 giờ qua, bão số 3 hầu như ít di chuyển. Dự báo bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam.

Hồi 7 giờ ngày 5/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Đông với tốc độ 3-5 km/h.

Đến 7 giờ ngày 6/8, bão trên khu vực phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines), di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ 5-10 km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 7 giờ ngày 7/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines), di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ 5-10 km/h. Sức gió dưới cấp 6 và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

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