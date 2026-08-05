Nghị quyết 19-NQ/TW kiến tạo mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Nghị quyết 19-NQ/TW đánh dấu bước chuyển trong tư duy phát triển khi lấy đổi mới thể chế, quản trị hiện đại, khoa học-công nghệ và con người làm nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

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Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, ngày 28/7/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.

Để hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045; xác lập nền tảng cho tầm nhìn 100 năm phát triển tiếp theo của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng (2030-2130), Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển đất nước với quan điểm chỉ đạo: Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Lấy con người làm chủ thể trung tâm, mục tiêu, động lực và phát triển; Xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội gắn với bảo vệ môi trường là trung tâm; Khơi dậy ý chí, sức sáng tạo và khát vọng cống hiến của con người Việt Nam; Chuyển từ tư duy quản lý, kiểm soát sang kiến tạo, dẫn dắt phát triển./.