Đại tướng Nguyễn Tân Cương hội kiến Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ

Sáng 5/8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Đô đốc Samuel Paparo, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ.

Khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh trên đà phát triển tích cực của quan hệ song phương, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua được triển khai hiệu quả, thiết thực trên các lĩnh vực như: khắc phục hậu quả chiến tranh; đối thoại-tham vấn; đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; hợp tác giữa các quân, binh chủng; quân y; công nghiệp quốc phòng; hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa...

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết Việt Nam coi trọng và ưu tiên hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, với tinh thần "gác lại quá khứ, hướng tới tương lai"; cảm ơn Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã hỗ trợ các dự án hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam, trong đó có việc xây dựng, khánh thành Thao trường huấn luyện xử lý vật liệu nổ cho Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) vào tháng 3/2025; mong muốn Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương tiếp tục đóng góp tiếng nói để Quốc hội, Chính phủ, Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ sớm thông qua khoản ngân sách bổ sung 130 triệu USD cho Dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, với mục tiêu hoàn thành dự án trước năm 2031, mang lại môi trường sống an toàn cho người dân địa phương.

Thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Tân Cương mong muốn hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất, tập trung vào các lĩnh vực như: khắc phục hậu quả chiến tranh; công nghiệp quốc phòng; hợp tác giữa các quân, binh chủng; quân y; tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, nhất là các Nhóm chuyên gia Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+)...

Khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh (MIA), Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị Hoa Kỳ tăng cường chia sẻ thông tin, tài liệu, kỷ vật liên quan đến bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến tranh và hỗ trợ nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt chiến tranh, góp phần triển khai hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ do Chính phủ Việt Nam phát động.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam hội kiến Đô đốc Samuel Paparo, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao sự tham dự của Đô đốc Samuel Paparo tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 2 vào năm 2024 và mong tiếp tục gặp lại Đô đốc Samuel Paparo tại Triển lãm lần thứ 3 vào tháng 12 năm nay; cho biết Việt Nam hoan nghênh Hoa Kỳ đưa các trang thiết bị quốc phòng hiện đại đến trưng bày, góp phần vào thành công chung của sự kiện.

Đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, Đô đốc Samuel Paparo nêu rõ Hoa Kỳ tôn trọng chính sách quốc phòng "bốn không" của Việt Nam.

Vui mừng chứng kiến hợp tác quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, Đô đốc Samuel Paparo mong muốn thời gian tới hợp tác quốc phòng song phương sẽ ngày càng thực chất, hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực: khắc phục hậu quả chiến tranh, đào tạo, quân y…

Về khắc phục hậu quả chiến tranh, Đô đốc Samuel Paparo khẳng định Hoa Kỳ cam kết sẽ tích cực hợp tác với Việt Nam trong rà phá bom mìn, chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt chiến tranh, góp phần triển khai hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Chính phủ Việt Nam phát động./.

Thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển thực chất Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; đánh giá quan hệ hai nước đang có nền tảng vững chắc và nhiều dư địa để tiếp tục phát triển.