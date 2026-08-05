Đại tướng Nguyễn Tân Cương hội kiến Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ

Sáng 5/8, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Đô đốc Samuel Paparo, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ.

Tại buổi hội kiến, Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng. Trên đà phát triển tích cực của quan hệ hai nước, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua tiếp tục được triển khai hiệu quả, thiết thực trên nhiều lĩnh vực như khắc phục hậu quả chiến tranh, đối thoại-tham vấn, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hợp tác giữa các quân, binh chủng, quân y, công nghiệp quốc phòng, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh Việt Nam coi trọng và ưu tiên hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh với tinh thần "gác lại quá khứ, hướng tới tương lai"; cảm ơn Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ đã hỗ trợ các dự án hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, trong đó có việc xây dựng và khánh thành Thao trường huấn luyện xử lý vật liệu nổ cho Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam vào tháng 3/2025.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ mong muốn Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ tiếp tục đóng góp tiếng nói để Quốc hội, Chính phủ và Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ sớm thông qua khoản ngân sách bổ sung 130 triệu USD cho Dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, góp phần hoàn thành dự án trước năm 2031, mang lại môi trường sống an toàn cho người dân địa phương.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị thời gian tới hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất, tập trung vào các lĩnh vực như khắc phục hậu quả chiến tranh, công nghiệp quốc phòng, hợp tác giữa các quân, binh chủng, quân y, đồng thời phối hợp triển khai hiệu quả các hoạt động trong khuôn khổ các cơ chế do Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) dẫn dắt, nhất là các Nhóm chuyên gia Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam hội kiến Đô đốc Samuel Paparo, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh (MIA), Đại tướng Nguyễn Tân Cương cũng đề nghị Hoa Kỳ tăng cường chia sẻ thông tin, tài liệu, kỷ vật liên quan đến các liệt sĩ Việt Nam, hỗ trợ nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt liệt sĩ, góp phần triển khai hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" do Chính phủ Việt Nam phát động.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao việc Đô đốc Samuel Paparo tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ hai năm 2024, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục đón Đô đốc Samuel Paparo tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba vào tháng 12/2026. Việt Nam hoan nghênh Hoa Kỳ đưa các trang thiết bị quốc phòng hiện đại tới trưng bày, góp phần vào thành công chung của sự kiện.

Về phần mình, Đô đốc Samuel Paparo đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ cũng như hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua; khẳng định Hoa Kỳ tôn trọng chính sách quốc phòng "4 không" của Việt Nam.

Đô đốc Samuel Paparo bày tỏ mong muốn hợp tác quốc phòng song phương tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả hơn nữa, tập trung vào các lĩnh vực như khắc phục hậu quả chiến tranh, tìm kiếm quân nhân mất tích, đào tạo và quân y.

Đô đốc Samuel Paparo cũng khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tích cực hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, rà phá bom mìn, trao đổi thông tin, hỗ trợ công nghệ giám định ADN và các hoạt động liên quan nhằm góp phần triển khai hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm của Chính phủ Việt Nam./.