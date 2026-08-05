Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Điều lệ Đảng khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài

Sáng 5/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì Phiên họp lần thứ nhất cho ý kiến về kế hoạch, định hướng triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương, thành viên Ban Chỉ đạo.

Tại Phiên họp, các đại biểu đã nghe báo cáo định hướng triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Các ý kiến phát biểu đã tập trung vào những vấn đề lớn về quan điểm, phạm vi, nội dung, phương pháp và tổ chức thực hiện; thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm làm tốt nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, trực tiếp phục vụ việc bổ sung, sửa đổi Cương lĩnh và chuẩn bị Đại hội XV của Đảng. Đây cũng là quá trình Đảng tự soi lại mình, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về Đảng cầm quyền và hoàn thiện nền tảng tổ chức để lãnh đạo đất nước phát triển trong giai đoạn mới.

Những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng hiện hành vẫn còn nguyên giá trị; nhưng cũng không né tránh vấn đề mới do thực tiễn đặt ra như: sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số...

Mục tiêu là xây dựng Điều lệ Đảng thật khoa học, chặt chẽ, ngắn gọn, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài; làm cho tổ chức mạnh hơn, bộ máy thông suốt hơn, trách nhiệm rõ hơn, quyền lực được kiểm soát tốt hơn, chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng cao hơn, quan hệ giữa Đảng với nhân dân chặt chẽ hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần thống nhất quan điểm, nguyên tắc, phạm vi và tiêu chí nghiên cứu; phải kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; giữ vững vai trò lãnh đạo, cầm quyền và nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng.

Việc nghiên cứu phải bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng bộ với sửa đổi bổ sung Cương lĩnh năm 2011 và nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp năm 2013.

Những nội dung còn đúng thì tiếp tục khẳng định; nội dung gây vướng mắc phổ biến hoặc tạo khoảng trống về tổ chức, thẩm quyền, trách nhiệm thì nghiên cứu sửa. Vấn đề chưa đủ độ chín thì tiếp tục tổng kết, thí điểm hoặc giải quyết bằng quy định, hướng dẫn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý phải phân định rõ: Điều lệ quy định vấn đề cơ bản, thuộc bản chất, nguyên tắc, ổn định lâu dài và thuộc thẩm quyền của Đại hội; Quy định thi hành cụ thể hóa mô hình, thẩm quyền, nội dung cần áp dụng thống nhất; Hướng dẫn làm rõ quy trình, nghiệp vụ. Không đưa vào Điều lệ nội dung quá chi tiết, thường xuyên biến động; cũng không để vấn đề cơ bản, đã đủ độ chín tiếp tục phân tán ở nhiều văn bản.

Mỗi đề xuất phải trả lời rõ: Thực tiễn đặt ra vấn đề gì? Nguyên nhân nằm ở đâu? Vì sao phải sửa ở cấp Điều lệ? Có những phương án nào? Tác động và điều kiện thực hiện ra sao? Thước đo không phải sửa bao nhiêu chương, điều, mà là tổ chức có mạnh hơn, bộ máy có thông suốt hơn, trách nhiệm có rõ hơn, quyền lực có được kiểm soát tốt hơn, cán bộ, đảng viên có gần dân và phục vụ nhân dân tốt hơn hay không?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tập trung tổng kết, nghiên cứu 4 nhóm nội dung lớn: những vấn đề cơ bản về Đảng, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng và mối quan hệ với nhân dân; hệ thống tổ chức và phương thức lãnh đạo của Đảng trong mô hình mới; kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và kiểm soát quyền lực; chuyển đổi số, các lĩnh vực đặc thù và kỹ thuật của Điều lệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đổi mới phương pháp nghiên cứu và tổ chức thực hiện. Kế thừa nội dung Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025), không làm lại từ đầu, không tổng kết theo lối hành chính.

Trọng tâm là cập nhật thực tiễn sau sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện Quy định số 208-QĐ/TW ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng và những yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới; nhận diện đúng vấn đề cơ bản, phổ biến, lâu dài cần giải quyết ở cấp Điều lệ.

Với từng vấn đề, phải làm rõ quy định hiện hành, thực trạng, số liệu, vướng mắc, nguyên nhân, phương án, tác động và điều kiện thực hiện; không chấp nhận báo cáo chỉ nêu “chồng chéo,” “chưa rõ,” “chưa phù hợp” mà không chỉ ra quy định, chủ thể và hệ quả; không lấy vụ việc cá biệt thành vấn đề chung; không lựa chọn thông tin để chứng minh nhận định có sẵn.

Kết hợp khảo sát diện rộng với nghiên cứu sâu; số liệu với trường hợp cụ thể; tổng kết thực tiễn với phát triển lý luận. Địa bàn khảo sát phải đại diện cho vùng, miền, cấp tổ chức, loại hình hoạt động; coi trọng cấp xã, tổ chức cơ sở đảng, chi bộ và địa bàn đặc thù. Tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế nhưng phải xuất phát từ thực tiễn Việt Nam; không sao chép mô hình.

Việc lấy ý kiến phải nhiều vòng, đúng đối tượng, đúng vấn đề, thực chất. Mỗi phương án phải nêu rõ căn cứ, ưu điểm, hạn chế, tác động và điều kiện thực hiện. Ý kiến khác nhau phải được tổng hợp trung thực; tiếp thu hay không đều phải giải trình rõ.

Các đại biểu tham dự Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Cơ quan Thường trực khẩn trương hoàn thiện: Quy chế làm việc, Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ các thành viên; thành lập Tổ Biên tập; hoàn thiện Báo cáo định hướng tổng kết thực tiễn và nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng; và Kế hoạch tổng kết thực tiễn và nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

Cơ quan Thường trực điều phối chung, thống nhất nội dung, phương pháp, dữ liệu và tiến độ; không để trùng lặp, bỏ sót. Cơ quan thường trực định kỳ báo cáo Trung ương về tiến độ công việc.

Mỗi thành viên Ban Chỉ đạo phải có nhiệm vụ, sản phẩm và thời hạn cụ thể; trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, phản biện, không khoán trắng cho cơ quan giúp việc.

Về tiến độ, phải chia theo giai đoạn, có sản phẩm và kiểm soát chất lượng. Không vì tiến độ mà hạ thấp chất lượng; cũng không lấy lý do thận trọng để kéo dài công việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đề cao trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, bắt tay ngay vào việc; tinh thần là nói ít, làm nhiều, làm đến cùng; lấy sản phẩm và hiệu quả làm thước đo; tin tưởng Ban Chỉ đạo sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chuẩn bị dự thảo Điều lệ Đảng có chất lượng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, đủ sức lãnh đạo đất nước trong kỷ nguyên mới./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo TW về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng Sáng 5/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng họp Phiên thứ nhất.