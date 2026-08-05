Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan bắt đầu thăm Việt Nam

Sáng 5/8, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 7/8 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Ra Sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn có: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội Vũ Hải Hà.

Tháp tùng Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram thăm chính thức Việt Nam, có: Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya; Hạ nghị sỹ (đại biểu Quốc hội) Salit Butnain; Hạ nghị sỹ (đại biểu Quốc hội) Lattachai Chokchaiwattanakorn; Thiếu tướng Cảnh sát, Cố vấn Chủ tịch Quốc hội Vichai Sangprapai; Thư ký Chủ tịch Hạ viện Ek Aunchitwattana; Tổng Thư ký Hạ viện Sirote Patpan; Phó Tổng Thư ký Hạ viện Steejit Taipiboonsuk; Phó Tổng Thư ký Hạ viện Jongduan Suttirat.

Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Zaram, sinh ngày 31/3/1959, tại Buriram, Thái Lan. Ông tốt nghiệp cử nhân giáo dục cấp tiểu học, Cao đẳng Sư phạm Buriram.

Ông được bầu là Hạ nghị sỹ, đại biểu Quốc hội tỉnh Buriram (đảng Chart Thai) vào năm 2001; Hạ nghị sỹ, đại biểu Quốc hội tỉnh Buriram (đảng Thai Rak Thai) vào năm 2005; Hạ nghị sỹ, đại biểu Quốc hội tỉnh Buriram (đảng Palang Prachachon) vào năm 2007; và Hạ nghị sỹ, đại biểu Quốc hội tỉnh Buriram (đảng Bhumjaithai) vào các năm 2010, 2011, 2019, 2023, 2026.

Ông Sophon Zaram được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Giao thông, Hạ viện khóa 25 vào năm 2019; Chủ tịch Ủy ban Giáo dục, Hạ viện khóa 26 vào năm 2023.

Năm 2008, ông lần lượt đảm nhiệm các cương vị Thứ trưởng Giao thông và Bộ trưởng Giao thông.

Năm 2025, ông Sophon Zaram được bầu làm Phó Thủ tướng Thái Lan.

Từ tháng 3/2026 đến nay, ông đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan.

Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram thăm chính thức Việt Nam, có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976-6/8/2026) và chỉ hơn 2 tháng sau chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (27-28/5) và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (8-9/6).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đón Chủ tịch Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Zaram tại Sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Chuyến thăm tiếp tục thể hiện sự coi trọng của Thái Lan đối với quan hệ với Việt Nam, khẳng định quyết tâm của cơ quan lập pháp hai nước trong việc tiếp tục phát huy vai trò của ngoại giao nghị viện, góp phần triển khai hiệu quả các thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao và Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Thái Lan giai đoạn 2023-2028.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Bangkok, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cho biết đây cũng là dịp để hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế như Hội đồng Liên minh nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á (AIPA) và Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU).

Đại sứ kỳ vọng chuyến thăm sẽ tạo thêm động lực để hai bên rà soát và thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác đã đạt được, trao đổi các định hướng lớn nhằm mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối, giáo dục, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, giao lưu nhân dân và phối hợp chặt chẽ hơn trong các cơ chế khu vực, đặc biệt là ASEAN./.

Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan Chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển bền vững giữa Việt Nam và Thái Lan.