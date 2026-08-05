Bộ Ngoại giao trao Quyết định bổ nhiệm hai Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 4/8, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Lễ công bố và trao các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đối với bà Nguyễn Thị Hoàng Vân và ông Nguyễn Hoàng Long. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Công Thương, giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Theo Quyết định số 1431/QĐ-TTg ngày 29/7/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng quyết định điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Và theo Quyết định số 1428/QĐ-TTg ngày 29/7/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Công Thương giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Phát biểu tại buổi lễ, giao nhiệm vụ cho 2 tân Thứ trưởng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhiệt liệt chúc mừng hai Thứ trưởng được Đảng, Nhà nước và Thủ tướng Chính phủ tin tưởng giao trọng trách mới.

Bộ trưởng nhấn mạnh, việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Bộ Ngoại giao không chỉ đáp ứng yêu cầu về công tác tổ chức, cán bộ mà còn có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Theo Bộ trưởng, ngoại giao ngày nay không chỉ góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước mà còn đóng vai trò tiên phong trong huy động nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia - dân tộc và đồng hành cùng quá trình xây dựng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Trong bối cảnh đó, việc bổ sung những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo bài bản và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn vào tập thể lãnh đạo Bộ sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng, với quá trình công tác phong phú trên nhiều cương vị, hai đồng chí tân Thứ trưởng sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới, cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ và toàn ngành Ngoại giao tiếp tục xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác đối ngoại.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng chúc mừng hai Thứ trưởng được bổ nhiệm giữ cương vị mới, đồng thời khẳng định đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của mỗi đồng chí trên các lĩnh vực công tác.

Bộ trưởng tin tưởng ông Nguyễn Hoàng Long và bà Nguyễn Thị Hoàng Vân sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, cùng tập thể lãnh đạo Bộ Ngoại giao hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đối ngoại và hội nhập quốc tế của đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ nhận quyết định, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hoàng Vân bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và lãnh đạo các cơ quan khi giao trọng trách mới. Thứ trưởng khẳng định đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao trước Đảng, Nhà nước, ngành Ngoại giao và Nhân dân.

Nhận thức sâu sắc những yêu cầu ngày càng cao của công tác đối ngoại trong tình hình mới, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hoàng Vân cho biết sẽ cùng Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long không ngừng học hỏi, rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tận tâm, tận lực, kế thừa truyền thống vẻ vang của ngành Ngoại giao Việt Nam, tuyệt đối chấp hành sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng thời phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo Bộ và các đơn vị trong toàn ngành để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng, phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới./.

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