Dự luật trừng phạt Nga của Mỹ có thể khiến châu Âu chịu tác động ngược

Dự luật mới của Mỹ nhằm gia tăng sức ép với Nga có thể trao cho Tổng thống Donald Trump quyền áp thuế tới 100%, làm dấy lên lo ngại châu Âu cũng trở thành đối tượng chịu tác động.

Dự luật trừng phạt Nga đang được Thượng viện Mỹ xem xét không chỉ hướng tới siết nguồn thu của Moskva mà còn có thể mở rộng đáng kể quyền áp thuế của Tổng thống Donald Trump đối với các quốc gia bị cho là tiếp tục giao dịch năng lượng với Nga. Giới chuyên gia cảnh báo những quy định còn nhiều điểm chưa rõ ràng có thể khiến các đồng minh châu Âu đối mặt nguy cơ trở thành mục tiêu của các biện pháp thuế quan, làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ thương mại xuyên Đại Tây Dương và tác động tới thị trường năng lượng toàn cầu./.