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Toàn cảnh ASEAN Cup: Thái Lan "thắng như chẻ tre", thách thức tuyển Việt Nam

Đội tuyển Thái Lan giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Philippines ở lượt trận thứ tư bảng B ASEAN Cup 2026. Kết quả này giúp "Voi chiến" duy trì thành tích toàn thắng sau 3 trận đã đấu.

Viết Thành
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Dù toàn thắng cả 3 trận đấu đầu tiên nhưng tuyển Thái Lan vẫn có nguy cơ bị loại. Trong khi đó, cơ hội vào bán kết vẫn chia đều cho ba đội Myanmar, Malaysia và Philippines.

Với số điểm hiện tại, "Voi chiến" vẫn cần ít nhất 1 điểm trước Myanmar ở lượt trận cuối để chắc chắn có vé đi tiếp với ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn có thể bị loại nếu thua Myanmar ở lượt cuối trên sân nhà. Khi trường hợp này xảy ra, bảng B sẽ có 3 đội là Thái Lan, Myanmar, Malaysia cùng 9 điểm.

Lúc đó, thành tích đối đầu giữa 3 đội có cùng 9 điểm được tính đến để xét thứ tự chung cuộc tại bảng B. Thất bại trước Myanmar, nhất là thất bại cách biệt có thể khiến Thái Lan không thể cán đích trong tốp 2 đội đứng đầu./.

(Vietnam+)
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