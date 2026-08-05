Đồng Nai phát hiện 7 cơ sở nuôi lợn "vỗ béo" sử dụng chất cấm

Ngày 5/8, Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản thành phố Đồng Nai cho biết, từ 28/7 đến 4/8, Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản Đồng Nai tiến hành kiểm tra, xác minh các cơ sở thu gom, trại nuôi lợn “vỗ béo.”

Qua đó phát hiện 1 cơ sở và 6 trại chăn nuôi ở phường Trị An, Dầu Giây và xã Hưng Thịnh (thành phố Đồng Nai) có lợn dương tính với chất Salbutamol thuộc nhóm Beta-agonist (chất tạo nạc bị cấm sử dụng trong chăn nuôi).

Hiện, Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản thành phố Đồng Nai đang tạm giữ hơn 4.100 con lợn của các cơ sở, trại chăn nuôi nêu trên. Đồng thời gửi mẫu nước tiểu để phân tích định lượng nhằm xác định hàm lượng của chất Salbutamol và Clenbuterol. Khi có kết quả phân tích ngành chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản thành phố Đồng Nai, nuôi lợn “vỗ béo” hầu hết liên quan đến thương lái; người nuôi theo hình thức này nhập lợn có trọng lượng lớn (khoảng 100kg) sau đó chưa đưa vào giết mổ mà tiếp tục nuôi trong thời gian ngắn để lợn tăng thêm trọng lượng rồi mới đem bán ra thị trường.

Để tăng lợi nhuận, cơ sở nuôi “vỗ béo” sử dụng chất Salbutamol. Trên địa bàn Đồng Nai có hàng nghìn trại chăn nuôi lợn, trong đó số trại nuôi “vỗ béo” không nhiều, đa phần do thương lái làm chủ. Đến nay, ngành chức năng Đồng Nai chưa phát hiện trại chăn lợn truyền thống sử dụng chất Salbutamol.

Những ngày tới, Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản thành phố Đồng Nai tiếp tục phối hợp cùng chính quyền các xã, phường mở rộng kiểm tra, xác minh việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, đặc biệt là tại các cơ sở thu gom, trại nuôi “vỗ béo.”

Để chấn chỉnh, kịp thời xử lý tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, tới đây ngành nông nghiệp Đồng Nai sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức kiểm tra chất cấm trong chăn nuôi; trong đó, xác định cụ thể địa bàn, đối tượng trọng điểm kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong việc kiểm tra, xác minh, điều tra, truy xuất nguồn gốc gia súc; kịp thời chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm hoặc có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, cung cấp chất cấm trái quy định.

Thành lập các đoàn kiểm tra cơ sở sản xuất, nhập khẩu, buôn bán thuốc thú y; tổ chức lấy mẫu kiểm tra chất lượng, thu hồi, tiêu hủy và xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền về những trường hợp vi phạm cần phải xử lý hình sự.

Thực hiện nghiêm việc kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn thành phố; kiểm soát chặt chẽ hoạt động giết mổ tại các cơ sở giết mổ, bảo đảm động vật đưa vào giết mổ có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm dịch theo quy định./.

Phạt đến 80 triệu đồng với hành vi sử dụng hóa chất cấm trong thức ăn chăn nuôi Tại Nghị định số 211/2026/NĐ-CP, Chính phủ quy định xử phạt hành chính lên tới 80 triệu đồng với hành vi sử dụng hóa chất, sản phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi.