Vụ trường Chuyên Tuyên Quang: Việc tổ chức thi lại trên cơ sở kết quả điều tra

Tại Họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh điểm thi Trường Trung học Phổ thông Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 diễn ra sáng 5/8, Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo thi quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026, cho biết phương án tổ chức thi lại đã được xem xét kỹ lưỡng trên cơ sở quy định pháp luật, kết quả điều tra, ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và các cơ quan liên quan.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã gửi phương án tới Bộ Tư pháp để thẩm định độc lập và được xác định là đủ căn cứ pháp lý, thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết sai phạm tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi, uy tín của ngành Giáo dục và niềm tin của xã hội.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo các cấp có thẩm quyền, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang để khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý sai phạm.

Việc xử lý được thực hiện theo nguyên tắc thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; phân hóa trách nhiệm, xác định rõ hành vi vi phạm và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của học sinh. Đây là một vụ án phức tạp, nhưng chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, cơ quan công an đã có những kết quả điều tra bước đầu.

“Liên quan đến 328 học sinh, các em chưa thành niên hoặc mới thành niên, bước đầu lời khai còn có nhiều điểm khác nhau và chưa thể cụ thể hóa ngay lập tức. Vì vậy, quyết định cho thi lại được đưa ra dựa trên căn cứ từ văn bản khẳng định của cơ quan điều tra về các sai phạm nghiệp vụ. Cả hội đồng thi đó đã không còn đủ sự trung thực và tin cậy. Nếu kéo dài quá lâu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi chính đáng của các em mà nguyên tắc là lấy học sinh làm trung tâm,” Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng chia sẻ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, trong bối cảnh hiện nay, tổ chức thi lại là phương án phù hợp nhất, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu giữ nghiêm kỷ cương, uy tín của kỳ thi và tính nhân văn trong giáo dục; không để những học sinh có năng lực thực chất mất cơ hội học tập.

Điểm thi lần này sẽ là điểm thật của các em, giúp các em tự tin và không phải băn khoăn, lo lắng khi xét tuyển đại học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang động viên tâm lý, tư tưởng và hỗ trợ cho học sinh trong đợt thi lại này.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cũng đã chỉ đạo rất rõ là phải đảm bảo tâm lý và danh dự cho học sinh, cốt lõi là phải hướng về người học. Các em có nhiều em chưa thành niên, là đối tượng thụ động bị tác động bởi sai phạm của hội đồng thi. Mọi biện pháp xử lý đều phải tính đến toàn cục.

Về đề thi và công tác chuẩn bị, Thứ trưởng cho biết sẽ thực hiện theo đúng quy chế bảo mật. Đây là công việc rất khó khăn, thử thách với Ban ra đề.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quán triệt hết sức chi tiết với Ban ra đề và bổ sung chuyên gia về khảo thí để cân bằng giữa độ khó dễ giữa hai đợt thi, tạo sự công bằng, quyền lợi chính đáng cho học sinh.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh: Theo kết luận của cơ quan điều tra, đây là sai phạm từ phía hội đồng thi. Hệ quả điểm cao bất thường cũng bắt nguồn từ hội đồng. Vì vậy, tại thời điểm này, chúng ta cần tổ chức thi lại cho toàn bộ điểm thi đó thay vì xử lý từng cá nhân thí sinh, bởi mức độ vi phạm của từng em chưa được phản ánh đầy đủ và rõ ràng. Nhiều em đã rất tự giác và dũng cảm thừa nhận sai sót, chúng ta cần cân nhắc tính nhân văn và tạo cơ hội cho các em. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang nỗ lực thực hiện tất cả các biện pháp để không để hiện tượng này tái diễn.

“Chúng tôi tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và báo chí để đổi mới quy trình thi, tăng cường giám sát chặt chẽ hơn. Tiến tới trong 2-3 năm tới sẽ tổ chức thi trên máy tính để tăng tính khách quan và minh bạch. Tuy nhiên, việc này không chỉ một mình ngành giáo dục làm được. Phụ huynh, giáo viên và những người liên quan không được tác động vào kết quả thi hay quá trình tổ chức thi. Cán bộ, công chức, viên chức trong ngành giáo dục phải có bản lĩnh, nhận thức chính trị sâu sắc và biết nói không với tiêu cực,” Thứ trưởng cho biết.

Thứ trưởng khẳng định việc thi lại nhằm khắc phục hậu quả tại điểm thi không bảo đảm tính khách quan, trung thực và xác định lại kết quả thực chất của học sinh, không đồng nghĩa với việc xóa bỏ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Công tác điều tra vẫn tiếp tục được triển khai; mọi sai phạm sẽ được xử lý nghiêm theo quy định, không bỏ sót, không có vùng cấm và không có ngoại lệ.

Nếu sau này phát hiện học sinh có sai phạm trong đợt thi đầu, dù các em đã được xét tuyển đại học hay tốt nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn sẽ xử lý nghiêm theo quy chế, bao gồm cả việc hủy bỏ kết quả tuyển sinh đại học và buộc thôi học. Điều này đảm bảo tính công bằng tuyệt đối, thượng tôn pháp luật, sai thì phải xử lý để có tính chất răn đe, không tái diễn những vụ việc tương tự.

Về phía tỉnh Tuyên Quang, ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cho biết: Sau khi có kết luận sơ bộ của cơ quan chức năng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã giao cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên liên quan; hiện nay đang trong quá trình thực hiện.

Sau khi có kết luận chính thức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức Đảng và đảng viên có khuyết điểm, vi phạm./.

Bộ GD-ĐT tạm dừng xét tuyển đại học với các thí sinh chuyên Tuyên Quang Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay với các thí sinh tại điểm thi Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đã bị huỷ kết quả thi nên không đủ điều kiện tham gia cùng đợt xét tuyển chung.