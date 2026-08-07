Miền Bắc giảm mưa từ đêm nay, cuối tuần chuyển nắng nóng.

Theo Bộ Lâm nghiệp Indonesia, hơn 107.000 ha đất trên cả nước đã bị cháy trong giai đoạn 6 tháng đầu năm nay, cao gấp hơn 2 lần diện tích bị thiêu hủy do cháy rừng trong cả năm 2023.