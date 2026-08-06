Mưa lớn kéo dài gây thiệt hại khoảng 15 tỷ đồng tại Tuyên Quang

Trước việc mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại nặng về người và tài sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng đang tập trung triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả; đồng thời chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết còn phức tạp trong những ngày tới.

Theo Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang, đợt mưa lớn kèm dông, sét đã làm một người tử vong do bị sét đánh khi đang lao động trên nương.

Mưa lớn cũng làm 96 ngôi nhà bị hư hỏng; 59 hộ dân tại các xã Quảng Nguyên và Xuân Giang nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Trước diễn biến nguy hiểm của thiên tai, chính quyền xã Xuân Giang đã khẩn trương di dời khẩn cấp 9 hộ dân đến nơi an toàn.

Ngoài ra, mưa lớn cũng làm hơn 17ha lúa, trên 11ha ngô và rau màu bị ngập úng, hư hỏng; gần 2ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, 220m kênh mương tại xã Xuân Giang bị sạt lở, sập gãy, ảnh hưởng đến hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất.

Mưa lớn kéo dài còn gây sạt lở tại 42 vị trí trên các tuyến giao thông thuộc các xã Xuân Giang, Quang Bình, Nghĩa Thuận, Minh Tân, Yên Minh, Du Già, Sơn Vĩ... Nhiều tuyến đường, cầu tràn tại các xã Xuân Giang, Quang Bình và Cao Bồ bị ngập, gây chia cắt cục bộ, làm gián đoạn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, liên thôn và đường vào khu dân cư. Tổng thiệt hại do thiên tai ước tính khoảng 15 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các địa phương đã huy động lực lượng theo phương châm "4 tại chỗ," khẩn trương cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm, tổ chức di dời người dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở.

Đồng thời triển khai khắc phục các điểm sạt lở, thông tuyến giao thông, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ tiếp tục gây ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã, phường tập trung hướng dẫn người dân khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất; chủ động sử dụng nguồn dự phòng ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp để khắc phục thiệt hại.

Đối với những trường hợp vượt quá khả năng xử lý của địa phương, các đơn vị kịp thời báo cáo cơ quan chuyên môn và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ.

Sở cũng yêu cầu các địa phương duy trì nghiêm chế độ trực phòng, chống thiên tai 24/24 giờ; thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất để kịp thời cảnh báo, sơ tán người dân khi cần thiết. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm "4 tại chỗ" nhằm xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao, trong ngày và đêm 6/8, địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-70 mm, có nơi trên 100 mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp ở mức cao.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, hạn chế đi qua khu vực ngầm tràn, sườn đồi có nguy cơ sạt lở và chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn về người, tài sản./.

Gần 40 điểm bị sạt lở đất do mưa lớn tại Lào Cai Đợt mưa lớn kéo dài tại tỉnh Lào Cai đã gây ra tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng tại một số khu vực, khiến nhiều nhà ở, công trình hạ tầng và diện tích sản xuất bị thiệt hại nặng nề.

​