Động đất mạnh làm rung chuyển miền Nam Philippines

Theo AFP/Tân Hoa xã, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ) cho biết vào lúc 11 giờ 14 ngày 5/8 đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 6,3 làm rung chuyển đảo Mindanao ở miền Nam Philippines.

Theo GFZ, chấn tiêu ban đầu được xác định ở vị trí 5,37 độ Vĩ Bắc và 125,45 độ Kinh Đông, nằm ở độ sâu 10km.

Giới chức không đưa ra cảnh báo sóng thần do trận động đất nêu trên cũng như chưa thông báo về số lượng thương vong và thiệt hại vật chất./.

Động đất mạnh làm rung chuyển nhiều khu vực tại Ai Cập Theo tờ Al Ahram (Ai Cập), thông tin ban đầu cho biết độ lớn của trận động đất được các ứng dụng theo dõi địa chấn ước tính trong khoảng 4,6-5,7.