Italy nâng báo động đỏ trên toàn bộ 27 thành phố do nắng nóng kỷ lục

Italy thông báo nâng mức cảnh báo đỏ, cấp độ cao nhất về nắng nóng trên toàn bộ 27 thành phố nằm trong hệ thống giám sát từ ngày 6/8, khi đợt nắng nóng thứ tư liên tiếp tiếp tục bao trùm nước này, với nhiệt độ nhiều nơi lên tới 40 độ C.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, chỉ một ngày trước đó đã có 25 thành phố thuộc danh sách báo động đỏ của Bộ Y tế.

Cảnh báo được áp dụng đối với các đô thị lớn từ Bắc xuống Nam như Milan, Rome, Florence, Naples và Palermo. Chính quyền khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian từ 10-18 giờ, uống đủ nước và sử dụng các đường dây nóng khi cần hỗ trợ y tế.

Hãng tin ANSA dẫn nhận định của các chuyên gia khí tượng cho biết nguyên nhân của đợt nắng nóng là áp cao nhiệt đới từ châu Phi hoạt động mạnh, tạo nên một giai đoạn nhiệt độ cực cao kéo dài thay vì chỉ là một đợt nóng ngắn. Tại vùng Emilia-Romagna, nhiệt độ đã chạm ngưỡng 40 độ C.

Đợt nắng nóng kéo dài cũng gây sức ép lớn lên ngành nông nghiệp Italy. Theo Hiệp hội nông dân Coldiretti, sản lượng rau quả giảm do hạn hán, trong khi giá thu mua tại nhiều khu vực lại giảm 17-18%.

Ngành rượu vang và dầu ôliu cũng đối mặt với lượng hàng tồn kho lớn. Hiệp hội này đề xuất Chính phủ triển khai các biện pháp hỗ trợ tiêu thụ và quảng bá nông sản để giảm thiệt hại.

Theo các nhà khoa học, đợt nắng nóng hiện nay chủ yếu là hệ quả của biến đổi khí hậu do con người gây ra. Tuy nhiên, tình hình có thể còn nghiêm trọng hơn trong những tháng tới khi hiện tượng El Niño đang mạnh dần lên.

Các chuyên gia khí hậu cho biết El Niño được dự báo có khả năng đạt cường độ mạnh nhất từng ghi nhận, làm gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu và khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện thường xuyên hơn trên nhiều khu vực.

Một số chuyên gia còn nhận định năm 2026 có thể trở thành một trong những năm nóng nhất lịch sử, trong khi năm 2027 nhiều khả năng còn ghi nhận mức nhiệt cao hơn.

Không chỉ Italy, nhiều quốc gia khác cũng đang chịu tác động của nắng nóng kéo dài.

Tại Hungary, nhà chức trách đã gia hạn mức cảnh báo nắng nóng cao nhất trên phạm vi cả nước đến ngày 7/8.

Tại Hàn Quốc, gần một nửa khu vực vùng thủ đô Seoul đã được đặt trong tình trạng cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng, sau khi nhiệt độ tại thành phố Yangsan lập kỷ lục 42,5 độ C.

Các chuyên gia cảnh báo tình trạng nhiệt độ cực đoan kéo dài không chỉ làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, hạn hán và thiếu nước, mà còn gây sức ép lớn đối với hệ thống y tế, an ninh lương thực và nguồn cung năng lượng ở nhiều quốc gia./.

Nắng nóng cực đoan tại nhiều khu vực trên thế giới Đợt nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên thế giới trong những ngày đầu tháng 8, với nhiệt độ tăng cao tại Mỹ, Hàn Quốc và nhiều nước châu Âu.