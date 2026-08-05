Gần 40 điểm bị sạt lở đất do mưa lớn tại Lào Cai

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính đến 17 giờ ngày 5/8 đợt mưa lớn kéo dài đã gây ra tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh. Nhiều nhà ở, công trình hạ tầng và diện tích sản xuất bị thiệt hại nặng nề.

Sự cố nghiêm trọng nhất xảy ra lúc 14 giờ ngày 5/8 tại khu vực Thủy điện Mý Háng Tầu (thôn Pú Vá, xã Chế Tạo). Khối lượng đất đá lớn sạt trượt từ sườn núi đã cuốn trôi hoàn toàn 1 lán gỗ, 1 container, 1 xe máy xuống hồ và vùi lấp khoảng 5 ha ruộng canh tác.

Tại thời điểm xảy ra sự cố, 1 người dân đi hái ngô qua khu vực này hiện mất liên lạc. Lực lượng tại chỗ đang khẩn trương khoanh vùng, tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Mưa lớn cũng làm sạt lở đất đá, đứt gãy hạ tầng giao thông tại 39 điểm với tổng khối lượng đất đá sạt trượt gần 6.000 m³. Trong đó, sạt lở nghiêm trọng tại các xã Khao Mang (29 điểm với khoảng 3.000 m³ đất đá), xã Thượng Hà (2.100 m³) và xã Lâm Thượng (800 m³).

Điểm ngập úng tại tổ 2 và tổ 4 Duyên Hải, phường Lào Cai. (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)

Trước nguy cơ sạt lở đe dọa trực tiếp đến khu dân cư, chính quyền các địa phương đã phải tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân tại Thượng Hà và Xuân Hòa đến nơi an toàn. Tổng giá trị thiệt hại sơ bộ bước đầu ước tính trên 680 triệu đồng.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các địa phương bị ảnh hưởng đã lập tức kích hoạt các phương án ứng phó. Lực lượng xung kích, dân quân, công an được huy động tối đa để hỗ trợ nhân dân sơ tán, di chuyển tài sản và thu dọn đất đá tràn vào nhà.

Tại các điểm đen về sạt lở và ách tắc giao thông, Ban Quản lý bảo trì đường bộ và chính quyền các xã đã căng dây, cắm biển cảnh báo, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn. Các loại máy móc, thiết bị cũng đã được điều động đến các tuyến đường bị chia cắt để san gạt, khắc phục.

Lực lượng chức năng căng dây cảnh báo, phân luồng giao thông tại các tuyến đường bị ngập úng của phường Lào Cai. (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)

Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai khuyến cáo thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp, các địa phương cần tiếp tục duy trì trực ban 24/24 giờ, rà soát kỹ các khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét và sạt lở đất để kịp thời sơ tán người dân, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

Cũng trong ngày 5/8, nhằm kịp thời giúp nhân dân ổn định đời sống, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành mức hỗ trợ cấp bách đối với người dân phải di dời khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai trên địa bàn.

Theo quyết định, đối tượng được hỗ trợ là các hộ gia đình, cá nhân phải sơ tán, di dời khẩn cấp khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Công an xã Xuân Ái (Lào Cai) phối hợp với các lực lượng kịp thời cứu người bị nước lũ cuốn trôi và tìm kiếm xe máy cho nạn nhân. (Ảnh: TTXVN phát)

Mức hỗ trợ được áp dụng là 250.000 đồng/người/ngày, thực hiện trong toàn bộ thời gian người dân phải sơ tán, di dời khẩn cấp theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Trường hợp một đối tượng đồng thời được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ có cùng nội dung từ ngân sách nhà nước thì chỉ được hưởng chính sách có mức hỗ trợ cao nhất.

Kinh phí thực hiện do ngân sách cấp tỉnh bảo đảm. Chính sách này sẽ góp phần hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống trong thời gian phải sơ tán, giảm bớt khó khăn do thiên tai gây ra, nhất là trong bối cảnh Lào Cai đang bước vào cao điểm mùa mưa lũ với nhiều nguy cơ sạt lở đất và lũ quét./.

Lào Cai khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở tại các xã vùng cao Các địa phương tại Lào Cai đang khẩn trương huy động lực lượng, dồn toàn lực khắc phục hậu quả mưa lũ và tiếp tế nhu yếu phẩm nhằm sớm ổn định cuộc sống cho người dân.