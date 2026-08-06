Tuyên Quang khẩn trương khắc phục sạt lở trên các tuyến giao thông

Trong những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở tại nhiều tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đất, đá tràn xuống mặt đường, có thời điểm gây ách tắc, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Các đơn vị chức năng đang huy động lực lượng, máy móc khẩn trương khắc phục, bảo đảm giao thông.

Tại khu vực Đèo Oai, Km 115 Quốc lộ 2C, thuộc xã Trung Sơn, mưa lớn gây sạt lở taluy dương, đất, đá tràn xuống mặt đường khiến ô tô, nhất là xe tải lớn, không thể lưu thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an xã Trung Sơn đã đặt biển cảnh báo, phân luồng từ xa; phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ huy động máy móc, phương tiện thu dọn đất, đá. Đến nay, đoạn đường đã được thông xe, song người tham gia giao thông vẫn cần giảm tốc độ, chú ý quan sát do nguy cơ tái sạt lở còn cao.

Mưa lớn cũng gây sạt lở nghiêm trọng tại khu vực Km 20 trên tuyến Trung Sơn-Hùng Lợi, đường thôn Thượng Lâm thuộc xã Minh Tân, thôn Bản Nghè thuộc xã Yên Cường và đoạn Km 51-52 qua xã Yên Phú…

Các địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện xử lý đất, đá, từng bước khôi phục giao thông; đồng thời cắm biển cảnh báo tại những vị trí có nguy cơ tiếp tục sạt lở, hướng dẫn người dân đi lại an toàn.

Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở, đất đá bồi lấp mặt đường, rãnh thoát nước và làm hư hỏng kết cấu hạ tầng tại nhiều vị trí trên các tuyến quốc lộ do tỉnh quản lý. Một số đoạn đường bị sạt lở taluy, hư hỏng cầu, cống và công trình bảo đảm an toàn giao thông. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục kiểm tra, rà soát mức độ thiệt hại và triển khai phương án khắc phục phù hợp.

Đất, đá sạt xuống đường thôn Thượng Lâm, xã Minh Tân (Tuyên Quang) gây ảnh hưởng đến giao thông. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ duy trì trực 24/24 giờ, tăng cường tuần đường, kiểm tra những khu vực có nguy cơ ngập, sụt lún, sạt lở đất; bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông tại các vị trí ngập sâu, ngầm tràn có nước chảy xiết và những điểm có nguy cơ mất an toàn.

Các đơn vị quản lý, bảo dưỡng đường bộ cũng chuẩn bị lực lượng, máy móc và vật tư theo phương châm “bốn tại chỗ”; kịp thời thu dọn đất, đá, bùn tràn mặt đường, khơi thông hệ thống thoát nước, cưa dọn cây đổ và đặt biển cảnh báo tại khu vực sạt lở.

Đối với những vị trí hư hỏng có quy mô lớn, Sở Xây dựng tiếp tục kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại, hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, làm cơ sở triển khai các công trình khắc phục.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang, chiều tối 6/8, các vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển, có khả năng gây mưa rào, cục bộ mưa to đến rất to, dông sét và gió mạnh tại nhiều khu vực. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Người tham gia giao thông cần thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết và tình trạng các tuyến đường; giảm tốc độ khi đi qua khu vực đèo dốc, taluy cao; không cố tình đi qua điểm sạt lở, ngầm tràn hoặc khu vực đã có biển cảnh báo của lực lượng chức năng./.

Mưa lớn kéo dài gây thiệt hại khoảng 15 tỷ đồng tại Tuyên Quang Mưa lớn tại Tuyên Quang làm 96 ngôi nhà bị hư hỏng; hơn 28ha lúa, ngô và rau màu bị ngập úng; gây sạt lở tại 42 vị trí trên các tuyến giao thông, tổng thiệt hại do thiên tai ước 15 tỷ đồng.